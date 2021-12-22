إدارة الغذاء والدواء الأميركية أجازت استخدام أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية استخدام أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج فيروس كورونا. وأصدرت الوكالة موافقة طارئة يوم الأربعاء على عقار مضاد للفيروسات طورته شركة فايزر.وبحسب موقع "إنسيدر" الأميركي، "يسمح ترخيص إدارة الغذاء والدواء للأشخاص المعرضين للخطر ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر بتلقي الحبوب. كما ويجب أن يبدأ الناس العلاج في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض. ويتم إعطاء العلاج، المكون من30 حبة، على مدى خمسة أيام. وقالت الدكتورة باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء في بيان يوم الأربعاء: "يوفر هذا التفويض أداة جديدة لمكافحة كورونا في وقت حرج من الوباء، حيث تظهر متغيرات جديدة كما ويعد بجعل العلاج المضاد للفيروسات في متناول المرضى المعرضين لمخاطر عالية من مصابي فيروس كورونا". وقال الأطباء إنهم متحمسون لوجود خيار سهل الاستخدام لعلاج المرض مبكرًا، قبل أن يحتاج الناس إلى دخول المستشفى. إن الأدوية الأخرى الوحيدة المقبولة حاليًا لعلاج مرضى كورونا غير الموجودين في المستشفى، هي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والتي يتم تسليمها عادةً عن طريق التسريب الوريدي".وتابع الموقع: "قالت الدكتورة كافيتا باتيل، طبيبة الرعاية الأولية في واشنطن ومديرة السياسة الصحية السابقة بالبيت الأبيض، إنها حريصة على البدء في استخدام هذه الحبوب لعلاج بعض المرضى، خاصة بسبب التحديات اللوجستية مع أدوية الأجسام المضادة. ويتوقع الخبراء أيضًا أن حبوب منع الحمل المضادة للفيروسات ستعمل بشكل جيد ضد أوميكرون والمتغيرات المستقبلية المحتملة، لأن حبوب منع الحمل لا تستهدف البروتين الشائك للفيروس. يعتبر البروتين الشائك - الذي يستخدمه الفيروس للالتصاق بالخلايا البشرية - هو الهدف الأساسي لمعظم اللقاحات وأدوية الأجسام المضادة، ويحتوي متحور أوميكرون على أكثر من 30 طفرة على هذا البروتين. وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان: "يمثل ترخيص "باكسلوفيد اليوم مثالًا رائعًا آخر على كيف سيساعدنا العلم في نهاية المطاف على هزيمة هذا الوباء، والذي يستمر، حتى بعد عامين، في تعطيل وتدمير الأرواح في جميع أنحاء العالم"."وبحسب الموقع، "إعطاء الضوء الأخضر سيؤدي إلى تحقيق مكاسب نقدية غير متوقعة لشركة "فايزر"، حيث وقعت حكومة الولايات المتحدة صفقات توريد في العام 2021 كانت مشروطة بتفويض من إدارة الغذاء والدواء. في تشرين الثاني، وافقت الولايات المتحدة على دفع 5.3 مليار دولار مقابل 10 ملايين دورة علاجية من باكسلوفيد. وقالت فايزر في بيان صحفي يوم الأربعاء إنها تخطط لزيادة إجمالي إنتاج الدواء من 80 مليون دورة علاجية إلى 120 مليون دورة العام المقبل. ويتوقع محللو وول ستريت أن تتحول حبوب فايزر إلى واحدة من أفضل الأدوية مبيعًا في الصناعة في العام 2022".