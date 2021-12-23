14
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الأسطول الأميركي الخامس يصادر شحنة أسلحة من بحر العرب
Lebanon 24
23-12-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الأسطول الخامس الأميركي، ليلة الخميس، إن اثنتين من السفن التابعة له، التي تقوم بدوريات ساحلية، صادرت شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية، خلال عملية التحقق من العلم في شمال بحر العرب، الاثنين الماضي.
وقال الأسطول في بيان إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 و226600 طلقة ذخيرة.
وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران، وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".
ويُعد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.
وقال الأسطول الأميركي إن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن. وأضاف أن قوات البحرية الأميركية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية.
وصادر طرّاد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي.جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب في ايار المنصرم.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
08:37 | 2021-12-22
22/12/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
06:13 | 2021-12-22
22/12/2021 06:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
09:00 | 2021-12-22
22/12/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-22
22/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:31 | 2021-12-23
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية
05:30 | 2021-12-23
"فورين بوليسي": إيران لا تستطيع تحمل تأجيل الصفقة
05:00 | 2021-12-23
جاسوس أميركي فضح نفسه.. وكشف تفاصيل "العملية السرية"
04:30 | 2021-12-23
توضيح من أميركا بشأن مواطنها المعتقل في تركيا..اليكم التفاصيل!
04:00 | 2021-12-23
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا كان ترامب مرشحًا في 2024
03:30 | 2021-12-23
لماذا لن تؤدي صفقة البرهان - حمدوك إلى استقرار السودان؟
فيديو
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
23/12/2021 12:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
23/12/2021 12:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
23/12/2021 12:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact