لماذا لن تؤدي صفقة البرهان - حمدوك إلى استقرار السودان؟

في 19 كانون الأول، خرج الناس في كل أنحاء السودان إلى الشوارع لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في العام 2019، وأكدوا مرة أخرى رفضهم لإصرار الجيش على البقاء في السلطة. كانت التظاهرة جزءًا من سلسلة من الاحتجاجات التي نُظمت بانتظام منذ 25 تشرين الأول، عندما نفذ المجلس العسكري الانتقالي انقلابًا على الحكومة المدنية.

وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "واستمرت التظاهرات حتى بعد أن أبرم الجيش، بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان، صفقة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 تشرين الثاني لإعادته إلى منصبه وتكليفه بتشكيل "حكومة تكنوقراط" جديدة. وذلك لأن هذا الترتيب يسمح للجيش بمواصلة التدخل في شؤون الحكومة. ويرى الشعب السوداني في هذه الصفقة نفس العيوب التي أصابت الإعلان الدستوري لعام 2019، الذي تم توقيعه بين الجيش السوداني وقوى الحرية والتغيير (FFC)، التحالف الشامل للقوات المدنية الذي قاد الانتفاضة ضد البشير. تكمن مشكلة اتفاقية 2019، تمامًا مثل الاتفاقية الحالية، في أنها سمحت للقيادة العسكرية بتقويض عملية الانتقال إلى الحكم المدني. لسوء الحظ، يرتكب لاعبون مهمون في المجتمع الدولي خطأ دعم صفقة البرهان - حمدوك الجديدة. ما يحتاجون إلى فهمه هو أن هذه الاتفاقية ستخرج الانتقال الديمقراطي السوداني عن مساره تمامًا كما حدث في العام 2019".

ورأى الموقع أنه "كان من المفترض أن يوجه الإعلان الدستوري الفترة الانتقالية إلى الحكم المدني الكامل، حيث تتولى القوات المدنية السيطرة الكاملة على مقاليد الدولة من الجيش. في حين أنها بشرت بحكومة شكلتها قوى الحرية والتغيير المدنية، فقد أنشأت أيضًا مجلسًا سياديًا، برئاسة البرهان، والذي كان يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحل في بعض الحالات محل الحكومة. سمح الإعلان للمجلس العسكري الانتقالي بالحفاظ على سلطته على القوات المسلحة وتعيين وزيري الدفاع والداخلية بالإضافة إلى خمسة من 11 عضوا في مجلس السيادة. كما افتقر الإعلان إلى أحكام لفرض إشراف مدني على الجيش. كلفت قطاع الأمن بإصلاح نفسه، وهو ما لم يكن لدى الجيش دافع للقيام به. لم يكن للوثيقة آلية قابلة للتنفيذ لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن أو إنشاء ضمانات ضد المزيد من القمع. ولم يحد بأي شكل من الأشكال من قدرة الجيش على التدخل في السياسة المدنية أو علاقاته الإشكالية مع الرعاة الأجانب. وهو ما عرّض البلاد لتدخل خارجي وجهود معادية للثورة. وخير مثال على ذلك هو الطريقة التي أجريت بها المفاوضات مع مختلف الجماعات المتمردة النشطة في المناطق الريفية من البلاد. وبدعم خارجي، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة، قام كبار الجنرالات السودانيين بتهميش القوات المدنية في الحكومة لبدء مفاوضات مباشرة مع قوات المتمردين. عزز الاتفاق الناتج، الذي أطلق عليه اتفاقية جوبا للسلام، موقف الجنرالات وضمن ولاء المتمردين. كما أدى اختلال توازن القوى بين القوات المدنية والجيش إلى خلق توتر بين قوى الحرية والتغيير والقواعد الشعبية السودانية التي شاركت في الثورة. في حين أن عيوب الترتيب المدني العسكري كانت واضحة للمحتجين السودانيين منذ البداية، أصر السياسيون، الذين تربطهم علاقات قوية بالقوى الإقليمية، على التقليل من أهمية هذه المخاوف".

وتابع الموقع، "روجت قيادة قوى الحرية والتغيير للإعلان الدستوري باعتباره السبيل الواقعي الوحيد لوقف إراقة الدماء في السودان. وزعموا أن قوة الاحتجاجات ستفرض رقابة مدنية على الجيش، وهو ما كرروه في خطاباتهم العامة ومقابلاتهم خلال المفاوضات والأشهر التي أعقبت التوقيع على الإعلان. على مدى العامين التاليين، عملت الحكومة بنشاط لتقويض المنظمات الشعبية والنقابات ولجان المقاومة، التي تشكلت أثناء الثورة في أحياء المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء البلاد لتنظيم وتنسيق الاحتجاجات. بمرور الوقت، تطورت مراكز الصليب الأحمر إلى مراكز محلية للنشاط السياسي والمعارضة، ولهذا السبب حاولت الحكومة تهميشهم ونزع تسييس عملهم. كانت هناك أيضًا محاولات حكومية لقمع الاحتجاجات بحجة أنها كانت تزعزع استقرار البلاد وتضعف القوة المدنية وربما تدعو إلى الانقلاب العسكري. وبدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب السوداني بالحكم المدني، اختار القادة المدنيون في الحكومة الانتقالية الاعتماد على دعم المجتمع الدولي. قرروا مناشدة القوى والمؤسسات الأجنبية من خلال تبني سياسات تتماشى مع مصالحهم. وشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو التحرير الاقتصادي، مثل إلغاء دعم السلع، كجزء من برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي. تم تسريع التغييرات التشريعية التي تعزز هذه السياسات قبل مؤتمر باريس حول السودان الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيار من هذا العام. وحضر الحدث رؤساء دول ومستثمرون وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس، ومجموعة من المسؤولين من الدول الدائنة، وكان من المفترض أن يشجع الاستثمار وتخفيف الدين الخارجي للسودان. أدت هذه التغييرات التشريعية إلى إزالة الدعم عن السلع الأساسية، والتي كانت خطوة لا تحظى بشعبية كبيرة. توقع الاقتصاديون السودانيون العواقب الكارثية لهذه السياسات النيوليبرالية على غالبية السكان، لكن مع ذلك، مضت الحكومة في تنفيذها، مما أثار المزيد من الاضطرابات الاجتماعية. أعطى هذا فرصة مثالية للجيش للتدخل. قدم المجلس العسكري الانتقالي الأزمة الاقتصادية كمثال على سوء الإدارة الذي لا يمكن تصحيحه إلا بانقلاب. في الأسابيع التي سبقت الانقلاب، قاد بعض المتمردين الموقعين على اتفاق جوبا للسلام أنصارهم في احتجاجات ضد الحكومة المدنية، مطالبين بانقلاب عسكري. كانوا أيضًا أول من أعلن دعمهم للمجلس العسكري الانتقالي عندما عزل حمدوك. بحلول ذلك الوقت، كان العديد من السودانيين على دراية بالمكان الذي تتجه إليه البلاد نتيجة فشل اتفاق 2019. لهذا السبب نظم المنسقون المقيمون احتجاجات دعت إلى إنهاء "الشراكة" بين قوى الحرية والتغيير والجيش. لكن يبدو أن حمدوك لم يسمع مكالماتهم".

وأضاف، "في 21 تشرين الثاني، شرع في إبرام اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي بنفس عيوب الإعلان الدستوري لعام 2019: لا ضوابط على القوة العسكرية ولا استقلال للحكومة المدنية عن السيطرة العسكرية. يزيد الاتفاق الجديد من ترسيخ التدخل العسكري في صنع القرار السياسي ويحمي الاستثمارات العسكرية والعلاقات التجارية من الرقابة العامة. يدرك الشعب السوداني أن هذه الصفقة ستفشل أيضًا ولهذا السبب تواصل المنسقين الإقليميين تنظيم احتجاجات، بما في ذلك احتجاجات 19 كانون الأول، للمطالبة بإخراج الجيش بالكامل من الساحة السياسية في السودان باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين. لسوء الحظ، تُظهر ردود الدبلوماسيين الدوليين على اتفاق 21 تشرين الثاني أن المجتمع الدولي لم يتعلم أي دروس منذ العام 2019. التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعم الصفقة ويرفض مطالب المحتجين، جعل الهيئة وممثليها في البلاد هدفًا للغضب العام. عكس بيان صدر في 4 كانون الأول عن الصليب الأحمر لمدينة ميرنو بولاية سنار الموقف العام للجمهور السوداني تجاه الأمم المتحدة. وأعلن أن بيان الأمين العام يجعل ان الأمم المتحدة لم تعد "القناة المناسبة للعلاقات بين الشعب السوداني وبقية العالم" ورفضت دعوة للقاء الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان. كما رحب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين بصفقة 21 تشرين الثاني، واصفا إياها بـ "خطوة أولى مهمة" ودعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ السارية منذ الانقلاب من أجل بناء الثقة مع الجمهور. هذا البيان، أيضًا، كان يُنظر إليه على أنه أصم تمامًا ولا علاقة له بالواقع على الأرض في السودان. لا يمكن أن تستمر أي صفقة تحافظ على قوة الجيش بشكل واقعي. لقد فهم المتظاهرون السودانيون ذلك طوال الوقت. وسوف يفيد جميع الأطراف إذا أخذ المجتمع الدولي الوقت الكافي لفهم ذلك أيضًا".

وختم الموقع، "إن أي نقاش هادف حول تحقيق السلام والاستقرار في السودان يجب أن يعالج المصالح العسكرية والاقتصادية والقوة والتدخل الأجنبي. وهذا يعني وضع الاستثمارات العسكرية تحت سيطرة حكومة مدنية وضمان فصل المساعدات الخارجية عن محاولات تقويض الثورة السودانية. يجب متابعة الحوكمة مع الإشراف العام المناسب واتخاذ القرارات الديمقراطية كما ويجب معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية لعامة السكان، وعدم التغاضي عنها في متابعة السياسات الاقتصادية المفروضة من الخارج. إذا استمر المجتمع الدولي في دعم تكرار أخطاء العام 2019 في شكل صفقة برهان - حمدوك الجديدة، فسوف يمهد الطريق لفشل آخر يهدد فرص السودان في مستقبل سلمي ويزيد من تضاؤل الثقة العالمية في شرعية وفعالية المنظمات الدولية".