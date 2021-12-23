"فورين بوليسي": إيران لا تستطيع تحمل تأجيل الصفقة

لتقدير أهمية إحياء الاتفاق النووي بالنسبة لإيران، يحتاج المرء فقط إلى إلقاء نظرة خاطفة على الأزمات الاقتصادية، والسياسة الخارجية، والأمنية، والبيئية الخطيرة التي تعاني منها البلاد اليوم. بدون صفقة فعالة تُبقي العقوبات الأميركية مرفوعة، حتى لو لبضع سنوات فقط، لا يمكن لأي حكومة إيرانية أن تأمل في الاستجابة بشكل مناسب لمعظم - إن لم يكن كل - هذه التحديات.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركة، "لنتأمل أولاً الوعود الاقتصادية الطموحة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وتشمل بناء مليون وحدة سكنية سنويا، ترويض التضخم الجامح، الذي وصفه بأنه "الخط الأحمر" لحكومته، حل المشاكل المالية لمعلمي إيران "بشكل نهائي"، تحييد أثر تقلبات العملة على حياة المواطنين الإيرانيين العاديين، تأمين مليون فرصة عمل جديدة، ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي. حتى التنفيذ الجزئي لهذه الأهداف الطموحة سيثبت أنه غير مرجح إلى حد كبير طالما استمرت القوة الكاملة للعقوبات الأميركية في خنق الاقتصاد، على الرغم من الخطاب المشكوك فيه لإدارة رئيسي بأن سياسة "النظر إلى الشرق" وحدها يمكن أن تعمل كإجراء مضاد ضد العقوبات والهيمنة الأميركية، وأن الازدهار الاقتصادي يمكن فصله عن المحادثات النووية. من المؤكد أن تخفيف العقوبات وحده ليس الدواء الشافي لجميع مشاكل إيران الاقتصادية. هناك أيضًا عوائق أخرى أمام نموها الاقتصادي وتطبيع العلاقات التجارية مع بقية العالم. كما لا يمكن للعقوبات أن تؤدي بمفردها إلى الانهيار التام للاقتصاد. أظهرت البلاد في السنوات الأخيرة أنها قادرة، في نهاية المطاف، على تحمل العقوبات. لكن العقوبات تشكل عنق الزجاجة الرئيسي في التنمية الاقتصادية لإيران، مما يضمن بقاء البلاد في وضع البقاء على قيد الحياة باستمرار، وبالتالي حرمانها من الوصول إلى رأس المال والتجارة والاستثمار. بالنسبة للإيرانيين العاديين، يعني هذا ارتفاع معدلات التضخم والانخفاضات اللاحقة في قوتهم الشرائية، وبالطبع البطالة، وهي عوامل تسرع أيضًا من هجرة الموارد البشرية القيمة من البلاد. بالفعل، قام نفس المعلمين الذين وعد رئيسي بحل مشاكلهم المالية "بشكل نهائي" باحتجاجات في مدن مختلفة".وتابعت المجلة، "لكن الأثر المدمر للعقوبات لا يقتصر على إفقار الجماهير الإيرانية، إنما يمتد إلى مجالات أخرى مثل التدهور البيئي في البلاد وقطاع الطاقة فيها. على الرغم من أن العقوبات ليست السبب الجذري للمشكلة، إلا أنهت أدت في السنوات الأخيرة إلى تكثيف تدهور بيئة إيران من خلال تحويل رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة والإرادة السياسية باستمرار بعيدًا عن قضايا مثل حماية البيئة والتنمية المستدامة لقطاعي الكهرباء والطاقة في البلاد. ونتيجة لذلك، تعد إيران اليوم واحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في كل أنحاء العالم، كما تم تصنيفها من قبل المنظمات الدولية على أنها منطقة عالية الخطورة للصراعات العنيفة التي تسببها ندرة المياه. في الصيف الماضي، شهدت البلاد انقطاعًا واسعًا في الكهرباء. نتيجة لذلك، أصبحت الاحتجاجات المتعلقة بنقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي حقيقة سياسية في إيران. يتضافر الفقر والتدهور البيئي ونقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي لزيادة احتمال اندلاع حرب أهلية في البلاد بشكل كبير. وعندما تظهر الشرعية المعيبة لصعود رئيسي إلى الرئاسة، بالكاد حرة أو ديمقراطية حتى بالمعايير الإيرانية، فإن النتيجة هي برميل بارود من الاضطرابات الاجتماعية في انتظار إشعالها. قد لا تؤدي الاضطرابات المدنية المنتشرة إلى الإطاحة بالنخب الحاكمة في إيران بشكل تلقائي. ولكن يمكن أن تتحد مع الديناميكيات الأخرى التي تفرضها العقوبات، لا سيما الفشل في حل التوترات مع واشنطن وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بقية العالم، لتقويض النفوذ الإقليمي للبلاد بشكل كبير على المدى الطويل. لا يمكن لإيران التي تعاني من ضائقة مالية وعزلة في خضم الحرب الأهلية أن تستجيب بشكل كافٍ للوتيرة السريعة للتغيير في المنطقة المحيطة بها، ومن المرجح أن يتحدى خصومها وأعداءها الإقليميون موقفها ويهددونه، على الرغم من القوة العسكرية الحقيقية للبلاد".وبحسب المجلة، "تقدم التطورات الأخيرة على أعتاب إيران أدلة على التأثير المتآكل للعقوبات على قوتها الجيوسياسية. في أفغانستان المجاورة، التي تقع تقليديًا في مدار نفوذ إيران، بدا رد طهران على استيلاء طالبان السريع على البلاد صامتًا إلى حد كبير، لا سيما عندما يتناقض مع الدور الملموس الذي تلعبه الجهات الإقليمية الفاعلة الأخرى. لدرجة أن أحد أكثر الدبلوماسيين المخضرمين في إيران وصف بلاده بأنها "الخاسر الإقليمي الرئيسي" بعد الانسحاب الأميركي. في المقابل، وصف باكستان خصم إيران بـ "المنتصر الأول". حتى الدول الجيوسياسية الصغيرة، التي لا تشترك في حدود مع أفغانستان، أظهرت نفسها أكثر قدرة بكثير من إيران في الاستفادة من الانسحاب الأميركي. من ناحية أخرى، اقتصر دور إيران إلى حد كبير على استقبال اللاجئين الفارين من طالبان والمعدات العسكرية الأميركية التي كان يديرها الجيش الأفغاني سابقًا. وحرصًا على عدم إثارة غضب جارتها الجديدة في الشرق، فإن رد فعل طهران العام على استيلاء طالبان على السلطة يشبه رد فعل المتفرج القلق والمتحفظ. بعد أن شعرت بشكل صحيح أن الخيارات الجيوسياسية لطهران محدودة اليوم، فإن الجيران في باكستان وتركيا وأذربيجان يستجمعون الثقة الآن لاستفزاز إيران من خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة عبر حدودها الشمالية الغربية. حتى روسيا، التي تعتبرها إدارة رئيسي ظاهريًا حليفة، تُظهر اللامبالاة تجاه العديد من المخاوف والرغبات الرئيسية لإيران. إن تكاليف إغضاب طهران اليوم هزيلة للغاية لدرجة أن أذربيجان، وهي دولة أصغر بـ 19 مرة من إيران، تشعر بالجرأة الكافية لتحويل نفسها إلى قاعدة للأنشطة المناهضة لإيران ولإثارة التوترات مع جارتها العملاقة إلى الجنوب. في الواقع، ليس من قبيل المصادفة أن الذوبان الأخير في علاقات إيران مع المملكة العربية السعودية جاء في أعقاب التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الجولات السابقة من محادثات فيينا في وقت سابق من هذا العام. حتى الاستعادة الجزئية لخطة العمل الشاملة المشتركة، التي تقلل التوترات بين طهران وواشنطن، من المرجح أن تسهل التقارب المستمر بين الإيرانيين وجيرانهم في الخليج العربي".ولفتت المجلة، "هناك بالطبع خلافات واضحة بين إيران والولايات المتحدة حول كيفية العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). على سبيل المثال، نظرًا لأن الولايات المتحدة هي التي تراجعت أولاً عن التزاماتها وفرضت عقوبات على إيران، تتوقع طهران تخفيف العقوبات قبل أن تتحرك نحو الامتثال. مصدر قلق إيران الرئيسي الآخر هو أنه حتى لو أبرمت صفقة إحياء مع إدارة بايدن، فإن الرئيس الأميركي المقبل، مع الإفلات من العقاب، يمكن أن يسيء إلى الاتفاق، وفي غضون ثلاث سنوات، يدخل الاقتصاد الإيراني في حالة من الانهيار الحقيقي بغض النظر عما إذا كانت إيران ملتزمة بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا. وكما أوضحت رئاسة دونالد ترامب، فإن هذا ليس مجرد احتمال افتراضي بل هو احتمال حقيقي. لكن هذا الاحتمال وتداعياته الحقيقية طويلة المدى على الاقتصاد الإيراني لا ينبغي أن تعمي طهران عن الفوائد قصيرة المدى لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي يمكن، على المدى الطويل، أن تساعد إيران في مكافحة بلاء العقوبات المستقبلية إذا التزم الرئيس الأميركي القادم بنسف الاتفاق النووي مثل ترامب. وإذا تمت استعادة الاتفاق بالكامل خلال محادثات فيينا، فسيكون هناك ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل نهاية رئاسة جو بايدن، وعندها سيكون أمام إيران ثلاث سنوات على الأقل للمضي قدمًا نحو الاندماج في النظام المالي والاقتصادي العالمي. حتى لو كان الرئيس الأميركي القادم معاديًا للصفقة مثل ترامب، فسيواجه الجمود البيروقراطي لمؤسسة عمرها ثلاث سنوات والتي سيكون لها أهمية كبيرة للأمن العالمي والتجارة الدولية مع إيران. علاوة على ذلك، أصبحت العواقب الوخيمة لحملة ترامب ضد الصفقة والتعقيدات العديدة لإحيائها جزءًا من السجل التاريخي. هذا، أيضًا، من المرجح أن يثني الرئيس الأميركي القادم عن ترك الصفقة حتى لو كان معاديًا للاتفاقية. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي الانهيار التام للمحادثات النووية إلى قلب الموازين في اتجاه خطير للجميع، ولكن بشكل خاص بالنسبة لطهران. لماذا؟ أولاً، على الرغم من أن إدارة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني والقوى العالمية قد اتفقت في حزيران على إطار عمل لإحياء الاتفاق بعد ست جولات مطولة من المحادثات المكثفة، فبحلول الوقت الذي عادت فيه إيران إلى محادثات فيينا مع فريق رئيسي التفاوضي الجديد، كان قد انقضى أكثر من خمسة أشهر طويلة. وقد تفاقم هذا التأخير بسبب الرسائل المربكة من الجهاز الدبلوماسي الإيراني خلال هذه الفترة. ثانيًا، بعد عودته المتأخرة إلى فيينا، طرح فريق التفاوض الجديد سلسلة من المقترحات الجديدة التي، رغم أنها عادلة تمامًا، لم تكن مجدية سياسيًا وتتعارض مع الإجماع الدبلوماسي الذي تم التوصل إليه في حزيران. ثالثًا، تكثف إيران أنشطتها النووية ولم تكن متعاونة بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي، على الرغم من أنه مفهوم، قلل تدريجيًا العوائد المحتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة التي أعيد إحياؤها للقوى العالمية، مما أدى في الواقع إلى تآكل الرغبة في مواصلة المحادثات بصيغتها الحالية. وأثارت هذه التطورات ارتباكاً حول نوايا طهران وحزمها على العودة إلى الصفقة، مما سهل على إيران، بدلاً من الولايات المتحدة، الظهور بمظهر التمرد ويصعب إرضاءه".وتابعت، "إذا كان هذا هو الإطار السائد للمأزق النووي، فسيكون من الأسهل على الولايات المتحدة، الضحية الرئيسية في هذه المواجهة، تصوير إيران، الضحية غير المخففة، على أنها منبوذة. سيؤدي هذا بدوره على الأرجح إلى تقريب الولايات المتحدة من الهدف الوحيد الذي فشلت في تحقيقه حتى الآن: تجنيد الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة في تطويق إيران الاقتصادي والدبلوماسي من خلال مجموعة كبيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكمقدمة لمثل هذا التصعيد، قد تضع إدارة بايدن الأساس لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في حالة عقد مثل هذا الاجتماع، يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من عزل إيران بمساعدة مجموعة أوسع من البلدان. أيضًا، يُزعم أن الإدارة تتحرك نحو تشديد إنفاذ العقوبات الأميركية ضد إيران. الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي لن يحول إيران تلقائيًا إلى قوة إقليمية عظمى مهيمنة قادرة على التهام المنطقة، كما يزعم بعض القادة الإسرائيليين. ومع ذلك، قد ينظم سلوك حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل من خلال إجبارهم على إعادة النظر في مفهومهم للأمن القومي. قد يكون أيضًا بمثابة نقطة انطلاق دبلوماسية يمكن من خلالها لإيران والولايات المتحدة التعاون وإدارة الخلافات حول القضايا المعلقة الأخرى. في الواقع، وسط الأزمة النووية الحالية، نحن جميعًا عرضة لنسيان أنه أكثر من مرة، تصرفت إيران والولايات المتحدة بفعالية قاتلة كحليفين عسكريين بحكم الأمر الواقع ضد كل من طالبان وداعش".وختمت، "على العكس من ذلك، فإن التأخير المتكرر في إحياء الصفقة يعود بالفائدة على خصوم إيران الاستراتيجيين، في حين أن الانهيار الكامل للمحادثات إلى جانب برنامج نووي موسع قد يخلق أرضًا خصبة لزيادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يجعل واشنطن وحلفاءها الغربيين لفكرة العمليات التخريبية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن الاغتيالات. لكن هذه السيناريوهات ستتضاءل مقارنة بالتآكل المحتمل طويل الأمد للقوة الإيرانية تحت وطأة العقوبات والعلاقة المختلة مع واشنطن.