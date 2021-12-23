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فرنسا ترفع السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:31
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رفعت السلطات الفرنسية السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية، بحسب صحيفة "Le Monde" الفرنسية.

وفتح مرسوم وزاري نشر اليوم الخميس في "الجريدة الرسمية"، الأرشيف القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالحرب الجزائرية، قبل 15 عاما من التقويم القانوني (1954-1962).

وفي حين أن قانون التراث يخضع هذه المعلومات من حيث المبدأ إلى فترة 75 عاما قبل الوصول إليها، أي الموعد النهائي المحدد بين 2029 و2037، فمن الآن فصاعدا سيكون الوصول إليها دون قيود، بحكم ما يسمى بإجراء "الإعفاء العام". وتتعلق "بتحقيقات الضابطة العدلية" و"القضايا المعروضة أمام القضاء".

المصدر: روسيا اليوم
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