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خبر هامّ من "أسترازينيكا" حول الجرعة المعززة من اللقاح.. هل هي فعالة ضدّ "أوميكرون"؟

Lebanon 24
23-12-2021 | 06:30
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أعلنت شركة "أسترازينيكا" اليوم الخميس أن تلقي دورة تطعيم من ثلاث جرعات للقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ"كوفيد-19" فعال ضد متحور "أوميكرون"، وذلك وفق دراسة لجامعة أكسفورد.

وأظهرت الدراسة، التي لم تنشر بعد في مجلة طبية، أن مستويات الأجسام المضادة لأوميكرون بعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة كانت أعلى من تلك التي لدى من أصيبوا بمرض "كوفيد-19" وتعافوا بشكل طبيعي.

وأضافت الشركة أنه بعد دورة من ثلاث جرعات من اللقاح كانت المستويات المعادلة ضد أوميكرون مماثلة لتلك المضادة لمتحور دلتا بعد جرعتين.

المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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