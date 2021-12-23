عربي-دولي

مسؤول أردني: الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون"

Lebanon 24
23-12-2021 | 07:30
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كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، أنه تم الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا في الأردن.

وقال الشبول في تصريح خاص لـ "الدستور" إنه تم، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الإفريقي في المملكة إلى 9 حالات.

وأضاف أنه وصلت، أمس الأربعاء، أول شحنة فحص "بي سي آر" الخاصة بالكشف عن الإصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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