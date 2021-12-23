هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش في المغرب

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.3 و 4.7 على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.7 وقعت على الساعة الثالثة و52 دقيقة و52 ثانية صباحا.وأضاف المصدر أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تروكوت، وقعت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.136 درجة شمالا وخط الطول 3.815 درجة غربا.وأشار المصدر إلى أن الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 4.3 وقعت على الساعة الثالثة و57 دقيقة و41 ثانية صباحا، على عمق 11 كلم، عند التقاء خط العرض 35.103 درجة شمالا وخط الطول 3.826 درجة غربا.