16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش في المغرب
Lebanon 24
23-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.3 و 4.7 على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.7 وقعت على الساعة الثالثة و52 دقيقة و52 ثانية صباحا.
وأضاف المصدر أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تروكوت، وقعت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.136 درجة شمالا وخط الطول 3.815 درجة غربا.
وأشار المصدر إلى أن الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 4.3 وقعت على الساعة الثالثة و57 دقيقة و41 ثانية صباحا، على عمق 11 كلم، عند التقاء خط العرض 35.103 درجة شمالا وخط الطول 3.826 درجة غربا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-22
22/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
00:30 | 2021-12-23
23/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم ابرز توقعات جومانة وهبي للأبراج للعام 2022
Lebanon 24
اليكم ابرز توقعات جومانة وهبي للأبراج للعام 2022
09:25 | 2021-12-22
22/12/2021 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
06:21 | 2021-12-23
23/12/2021 06:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2021-12-23
بوتين: الغرب أتى بصواريخه إلى عتبة بيتنا وعليه تقديم ضمانات لنا فورا
08:30 | 2021-12-23
بايدن: سأترشح لانتخابات 2024 بهذه الحالة!
07:30 | 2021-12-23
مسؤول أردني: الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون"
07:00 | 2021-12-23
بناء مدينة سريّة بالقرب من الحدود السورية - التركية... ماذا تتضمن وما الهدف منها؟
06:30 | 2021-12-23
خبر هامّ من "أسترازينيكا" حول الجرعة المعززة من اللقاح.. هل هي فعالة ضدّ "أوميكرون"؟
06:25 | 2021-12-23
عقوبات أميركيّة على لبناني قدّم دعماً للقاعدة... من هو؟ (صورة)
فيديو
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
23/12/2021 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
23/12/2021 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
23/12/2021 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact