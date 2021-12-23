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بايدن: سأترشح لانتخابات 2024 بهذه الحالة!

Lebanon 24
23-12-2021 | 08:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يُخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، إذا سمحت صحته بذلك.

وأجاب في حوار مع شبكة "ABC" الأميركية، قائلاً: "نعم سأترشح إذا كنت بصحة جيدة".

وعن احتمال وجود الرئيس السابق دونالد ترمب كمرشح أمامه، أكد بايدن أنه لا يعارض الأمر أبداً، وأضاف أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.
المصدر: العربية
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