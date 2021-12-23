بايدن: سأترشح لانتخابات 2024 بهذه الحالة!

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يُخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، إذا سمحت صحته بذلك.



وأجاب في حوار مع شبكة "ABC" الأميركية، قائلاً: "نعم سأترشح إذا كنت بصحة جيدة".



وعن احتمال وجود الرئيس السابق دونالد ترمب كمرشح أمامه، أكد بايدن أنه لا يعارض الأمر أبداً، وأضاف أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.