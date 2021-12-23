عربي-دولي

إجراءات جديدة للسفر في الكويت... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-12-2021 | 10:30
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورون،ا شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/12/26.

وأضافت "الطيران المدني"، في تغيردة على تويتر "لا يسمح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".

وبحسب القرار فإن من مضى على تلقيهم الجرعة 9 أشهر سيتم اعتبارهم غير مكتملي التحصين ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية) وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/1/2.
المصدر: العربية
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