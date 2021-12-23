عربي-دولي

مقتل 3 مواطنين رميا بالرصاص في دولة عربية

Lebanon 24
23-12-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-900028-637758680673917687.jpg
Doc-P-900028-637758680673917687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أخطر متهمين في محافظة الشرقية بعدما قتلوا 3 مواطنين رميا بالرصاص في الشارع، حيث اعترف المجرمون بتفاصيل جرائمهم.

وقال المتهمون، أن الضحية كان برفقته اثنان آخران، فتم اقتيادهما لمزرعة وتوثيقهما بالحبال ثم قتلهما والتخلص من جثتيهما في المجاري المائية بعد وضعهما في "أجولة"، حيث ارتكبوا هذه الجريمة بدافع الانتقام.

وقام المتهمون وفقا لقوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية على السيارة التي كان يستقلها المجنى عليهم من أسلحة كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار ناري بالرأس وتوفي، وأنزلوا الآخرين واصطحباهما بالدراجات النارية ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين أحد المجنى عليهم وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية فقام الأخير بالاتفاق مع 11 شخصا على الانتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 8 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه، ولدى مشاهدتهم السيارة أطلقوا أعيرة نارية بكثافة صوبها لإيقافها، ما أحدث إصابة أحدهم والتي أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم بدائرة المركز، وعقب نقلهما أطلقا عليهما أعيرة نارية فأوديا بحياتهما، ووضعوا الجثتين داخل أجولة وألقوها بأحد المجارى المائية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2021-12-23
16:59 | 2021-12-23
16:30 | 2021-12-23
16:00 | 2021-12-23
15:30 | 2021-12-23
15:00 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website