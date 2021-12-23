الإمارات تُحبط تهريب مليون قرص كبتاغون في "شحنات الليمون"

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي الإماراتية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون، بقيمة سوقية بلغت 58 مليونا و25 ألف درهم.



وأدت العملية الاستباقية إلى إلقاء القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات، في عملية نوعية أُطلق عليها اسم "عملية 66"، كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال الأقراص المخدرة إلى الدولة عبر براد يحوي صناديق مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وآخر مُصنع "بلاستيكي" ومحشو بأقراص الكبتاغون.