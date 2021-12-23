نشرت قناة "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "دراستان تؤكدان أن أوميكرون أقل حدة من السلالات السابقة"، أشارت فيه الى أنّه وجدت دراستان منفصلتان في إسكتلندا وجنوب أفريقيا أن خطر دخول المستشفى للمصابين بسلالة أوميكرون كان أقل من أولئك الذين تعرضوا للسلالات السابقة من فيروس كورونا.





ولدى إصابة 22205 شخص بأوميكرون، توقع الباحثون في إسكتلندا أن تحتاج 47 حالة لدخول المستشفى بناء على تجربتهم مع دلتا، لكن بدلا من ذلك سجلوا دخول 15 حالة فقط.



وتوصلت دراسة أخرى نُشرت عبر الإنترنت من قبل باحثين في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا، إلى أن الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالات السابقة، بما فيها دلتا التي كانت أكثر انتشارا وفتكا. وبالاعتماد على السجلات الصحية لـ 5.4 مليون شخص في إسكتلندا، خلصت دراسة أجراها باحثون من جامعة أدنبرة إلى أن خطر دخول المستشفى بالنسبة لمرضى كوفيد-19 مع متحور أوميكرون كان أقل بنسبة الثلثين مقارنة مع متغير دلتا.ولدى إصابة 22205 شخص بأوميكرون، توقع الباحثون في إسكتلندا أن تحتاج 47 حالة لدخول المستشفى بناء على تجربتهم مع دلتا، لكن بدلا من ذلك سجلوا دخول 15 حالة فقط.وتوصلت دراسة أخرى نُشرت عبر الإنترنت من قبل باحثين في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا، إلى أن الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالات السابقة، بما فيها دلتا التي كانت أكثر انتشارا وفتكا.

لكن مع دخول مريض كوفيد-19 للمستشفى، لم يكن هناك فرق في خطر الإصابة بمرض حاد بين أوميكرون ودلتا، وفقا للدراسة الجنوب أفريقية التي نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية.



وقالت البروفيسورة، شيريل كوهين، من المعهد للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن "أوميكرون أقل حدة".



وقال مانويل أسكانو جونيور، عالم الكيمياء الحيوية بجامعة فاندربيلت الذي يدرس الفيروس، إن الدراسات الجديدة التي صدرت الأربعاء تدعم الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن متحور أوميكرون قد لا يكون ضارا مثل متحور دلتا. وأضاف: "ربما يكون التفاؤل الحذر هو أفضل طريقة للنظر في هذا الأمر".