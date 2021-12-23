إنفجار في سوق في طهران

أفادت مصادر العربية، اليوم الخميس، عن سقوط قتيلين على الأقل بانفجار وحريق في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران.



ولم يعرف على الفور سبب هذا الانفجار الذي يأتي ضمن سلسلة انفجارات وحرائق غامضة تشهدها إيران.