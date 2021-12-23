عربي-دولي

رئيسي: طهران دعمت دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق

Lebanon 24
23-12-2021 | 16:30
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أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، أن طهران تدعم الاستقرار والأمن في العراق، ودعمت دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق.
وقال الرئيس الايراني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين:"سياستنا المبدئية تنص على دعم الاستقرار والأمن في العراق.. إيران دعمت دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق".
وتابع رئيسي قائلا: "تقوم العلاقة بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق على أساس الصداقة والقواسم المشتركة الدينية والعقائدية والثقافية والتاريخية العميقة والواسعة، وهي علاقة خاصة ومميزة في مختلف الأبعاد الثنائية والإقليمية والدولية.. تعزيز هذه العلاقات يصب في مصلحة البلدين والمنطقة".
وأكد رئيسي أن "أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام أمن بلدنا".
ولفت رئيسي إلى "أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات يمكن أن تحدث في أي نظام ديمقراطي، ومن المهم أن تتم الاحتجاجات والتعامل معها في إطار الإجراءات القانونية".
وأوضح رئيسي أن الانسحاب الأمريكي من العراق جاء نتيجة مقاومة الشعب العراقي.
المصدر: روسيا اليوم
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