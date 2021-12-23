إستئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، اليوم الخميس، أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستبدأ الاثنين القادم.واعتبر مورا عبر حسابه على تويتر أنه من المهم "تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة".من جهته، أكد المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف استئناف محادثات فيينا بشأن إيران في 27 كانون الاول.