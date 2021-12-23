عربي-دولي

هذه الدولة فرضت لقاح كورونا على مواطنيها

Lebanon 24
23-12-2021 | 23:28
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أصبحت الإكوادور أمس الخميس، أول دولة في العالم تفرض لقاح كوفيد على الأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول المتحور "أوميكرون" إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

 

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن "التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور إلزامي".

 

وأوضحت الوزارة أن "التلقيح الإلزامي ينطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق".

 

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة، حسبما نقلت "فرانس برس".

 

وتلقى نحو 69 في المئة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون، جرعتين من لقاح كوفيد حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف جرعة معززة ثالثة.

 

وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و33.600 وفاة.

 

ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف "أوميكرون" للمرة الأولى قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز سجل لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.

 

المصدر: سكاي نيوز
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