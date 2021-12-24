13
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تفاصيل عملية عسكرية بمشاركة 16 دولة.. والهدف موالون لـ"داعش"
Lebanon 24
24-12-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قوات من دول عدة تفكيك قاعدتين لجماعات متطرفة موالية لتنظيم "داعش" ومقتل 14 من مسلحيها، في مقاطعة كابو ديلغادو شمال شرق موزمبيق، بحسب بيان صدر الخميس عن القوات الإقليمية المشاركة في عمليات الجيش الموزمبيقي.
وسقط في قتال عنيف يومي 19 و20 ديسمبر قرب قرية تشاي في مقاطعة ماكوميا، جندي من قوات المهمة العسكرية للجماعة التنموية للجنوب الإفريقي (16 دولة إقليمية)، أعيد جثمانه إلى بلاده، الخميس وأصيب آخران.
وقال جيش جنوب إفريقيا الذي أعلن وفات جنديه، الثلاثاء، إن القوات الإقليمية إلى جانب قوات من موزمبيق تعرضت لهجوم من مسلحين وردت عليهم، ثم أعادت تجميع صفوفها ليتم إجلاؤها بواسطة مروحية، وتعرضت حينذاك لكمين آخر.
وأضاف أن الكابورال تيبوغو راديبي "أصيب بالرصاص وقتل على الفور".
وكان الجيش الموزمبيقي قد أعلن مقتل 10 مسلحين، الثلاثاء، فيما أفادت القوات الإقليمية الخميس بمقتل 4 آخرين.
وأوضحت المهمة الإقليمية أن جيش موزمبيق تكبد قتيلين وأصيب 4 آخرون من عناصره.
وتشهد مقاطعة كابو ديلغادو الفقيرة ذات الغالبية المسلمة، والغنية بالغاز، تمردا متطرفا منذ عام 2017 أودى بما لا يقل عن 3500 شخص، وأجبر ما يقرب من 820 ألفا آخرين على النزوح عن منازلهم.
ومنذ يوليو الماضي، يدعم أكثر من 3 آلاف عسكري إفريقي أغلبهم من رواندا وجنوب إفريقيا، الجيش الموزمبيقي الذي واجه صعوبات في صد الجماعات المسلحة التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش".
وصادرت القوات الإقليمية أسلحة وذخائر في 19 و20 كانون الثاني، كما أعلنت تحرير 8 نساء و3 أطفال ورجلين مسنين "اختطفهم الإرهابيون".
وتبث الجماعات المسلحة المتطرفة الرعب منذ أكثر من 4 سنوات في هذه المنطقة المتاخمة لتنزانيا، حيث أحرقت قرى وقطعت رؤوس مدنيين واختطفت آخرين وخاصة فتيات صغيرات.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
07:29 | 2021-12-24
24/12/2021 07:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
13:50 | 2021-12-24
24/12/2021 01:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
06:40 | 2021-12-24
24/12/2021 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-24
24/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
16:00 | 2021-12-24
24/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2021-12-25
صور أقمار صناعية توثق "نشاطات روسية جديدة" قرب أوكرانيا
01:30 | 2021-12-25
مقتل مدنيين في "مقذوفات معادية" استهدفت مناطق سعودية
01:00 | 2021-12-25
دولة أوروبية قد تكشف سر تجنب موجة لأوميكرون
00:30 | 2021-12-25
أعياد الميلاد.. الرئيس الأميركي والسيدة الأولى يزوران أطفالا بالمستشفى
00:17 | 2021-12-25
ليس كورونا.. مرض غامض مجهول يقتل عشرات بهذا البلد
00:04 | 2021-12-25
عزل سفينة للبحرية الأميركية... إليكم السبب!
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
25/12/2021 09:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
25/12/2021 09:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
25/12/2021 09:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact