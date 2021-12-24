بعد 4 أعوام خلف القضبان.. "عفو خاص" عن الرئيسة السجينة

بعدما قضت أكثر من 4 أعوام خلف القضبان، باتت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية على وشك الخروج من السجن بموجب "عفو خاص".فقد أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي، الجمعة، إصدار عفو عن بارك كون هيه، التي تقضي حكما بالسجن مدة 20 عاما بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة.وأدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمت أشخاصا تلقوا عفوا خاصا تم منحه "لمعالجة أزمات اجتماعية"، حسبما قال وزير العدل كارك بيوم كاي للصحفيين.وكانت بارك أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية عام 2013، حيث قدمت نفسها على انها ابنة الأمة الكورية والسياسية غير الفاسدة التي لا فضل لأحد عليها في وصولها إلى السلطة.