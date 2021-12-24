13
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
سياسة بايدن الخارجية: الرجل القوي مقابل الآخر الضعيف
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
24-12-2021
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، يوم الثلاثاء، خطابه الأخير للعام 2021 بالقول: "لقد كان عاماً لا بأس به". ذهب الأمر ببلينكين ليقدم نوع الوداع المتفائل الذي تتوقعه في نهاية العام. ولكن في الوقت الذي يتم فيه اختبار الولايات المتحدة، وهو أمر نادراً ما يحدث، من المهم فصل الإنجازات الحقيقية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن بعض الانتكاسات المذهلة، وتقديم نظرية للحالة حول تقلبات سياسة الولايات المتحدة الخارجية وهبوطها.
بحسب صحيفة "واشطنن بوست" الأميركية، "لقد حقق فريق الرئيس بايدن شيئًا واحدًا صحيحًا، وهو جهوده لاستعادة التحالفات والشراكات الأميركية العالمية بعد أربع سنوات من الإهمال الخبيث في عهد دونالد ترامب. إن أعظم قوة للولايات المتحدة في الخارج هي شبكة الاعتماد المتبادل هذه التي احتقرها ترامب بحماقة أو، الأسوأ من ذلك، حاول تسييلها. بدأ بايدن مهمة الإصلاح في اليوم الأول، وكانت ناجحة في الغالب، مع استثناء ملحوظ للتشاور حول أفغانستان. تعمل شراكاتنا المعززة على منع بعض الأزمات المتفاقمة في الخارج. حلف شمال الاطلسي (الناتو) يتصرف مثل تحالف حقيقي مرة أخرى. وضع اجتماع الأسبوع الماضي لمجلسها العسكري خططًا واضحة وحاسمة لكيفية رد الناتو على الغزو الروسي لأوكرانيا، من خلال تحريك القوات إلى الأمام نحو روسيا، وليس التراجع تحت الضغط".
وأضافت الصحيفة، "الولايات المتحدة أقوى في آسيا أيضًا بسبب ترقية التحالف. هذا الحلف الرباعي، الذي يربط الولايات المتحدة بأستراليا والهند واليابان في السياسة والتكنولوجيا وربما في يوم من الأيام في التخطيط العسكري، هو أفضل فحص ضد الهيمنة الصينية على آسيا. وفي ما يتعلق بالقوة الصلبة، فإن تحالف "أوكوس" مع أستراليا وبريطانيا لبناء غواصات نووية ومشاركة التقنيات العسكرية الأخرى قد يكون أهم خطوة إستراتيجية منذ عقود. أساء إطلاق "أوكوس" إلى فرنسا، التي لم يتم إبلاغها بأنها ستفقد امتياز بناء الغواصات. لكن بلينكين وآخرين قاموا ببعض أعمال الإصلاح المتسرعة والناجحة في الغالب. يذكرنا التعاون الفرنسي الأخير في أزمة أوكرانيا بأنهم حليف جيد".
وتابعت، "كان أكبر خطأ فادح لبايدن هو إدارة الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. فقد كان مصمما تماما على إنهاء أطول حرب في أميركا، وهو رجل عنيد وسريع الغضب في بعض الأحيان. لقد حصل على ما أراد ولكن بتكلفة كبيرة لصورة وصدقية الولايات المتحدة. اعتنى الجيش ووكالة المخابرات المركزية بأمرهم في طريقهم للخروج، لكن وزارة الخارجية لم تتعامل بشكل مناسب مع الانهيار الداخلي للحكومة في كابول والحاجة المتوقعة لإجلاء عشرات الآلاف من الأميركيين والأفغان. كانت أفغانستان تضر بسمعتها. بعد تفاخر بايدن في حزيران بأن "أميركا عادت"، أظهرت كابول بدلاً من ذلك صورة للتراجع. يقوم الأعداء الآن باختبار العزيمة الأميركية وقوة تلك التحالفات التي حاول بايدن وبلينكن إصلاحها. يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تقسيم يالطا جديد لأوروبا من خلال التهديد بغزو أوكرانيا. كان رد بايدن مزيجًا معقولًا من السعي لردع الغزو والاستعداد لاحتمال أن يتدحرج بوتين عبر الحدود على أي حال. يتضمن هذا التخطيط تحذيرًا جريئًا من أن الولايات المتحدة ستدعم تمردًا مناهضًا لروسيا إذا قام بوتين بغزوها. كان فريق بايدن حريصًا على علاقات أفضل مع روسيا، وعلاقة تتمتع بمزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ. بهذه الروح، قال بلينكين إنه سيتحدث مع موسكو عن أي شيء. لكنه رسم خطاً مفيداً يوم الثلاثاء في رفض مطالبة بوتين بإنشاء تقسيم جديد لمناطق النفوذ في أوروبا، وهو مفهوم قال للصحفيين بحق إنه "يجب أن يُنزل إلى مزبلة التاريخ".
بوتين، للأسف، ليس الزعيم الوحيد الذي يختبر تصميم بايدن. إيران تندفع نحو امتلاك أسلحة نووية. تتسابق الصين لبناء ترسانة نووية ضخمة وأنظمة توصيل قد لا تتمكن الولايات المتحدة من تعقبها. تحدث عن زعزعة الاستقرار. إنه لأمر عجيب أن كيم جونغ أون من كوريا الشمالية لم ينضم إلى مهرجان الوخز بأميركا. أثبت بايدن في عامه الأول أنه شديد البرودة وعملي في سياسته الخارجية. على الرغم من كل السحر الأيرلندي المتراجع، فهو غير عاطفي تمامًا. تحدث ترامب عن الانسحاب من كابول. بايدن من قام بذلك. تحدث ترامب عن افتتاح جولة جديدة من الدبلوماسية مع موسكو. بايدن من قام بذلك. تكمن المشكلة في أن محرك السياسة الواقعية لبايدن يتم تركيبه فوق إدارة تتوقف عند كل ضوء أحمر للكونغرس، خاصة تلك التي يضيؤها الديمقراطيون التقدميون، ويغذيها نظام ديمقراطي يفشل بشكل واضح في تحقيق الإجماع، مما يخيف الحلفاء ويشجع الخصوم".
وختمت الصحيفة، "أن تكون واقعيًا في السياسة الخارجية يعني أحيانًا أن تكون غير محبوب وأن تواجه النقد لعدم التركيز بشكل كافٍ على القيم. هذا الفضاء الذي تميز به كيسنجر، والذي يعتمد على تقييم النظام والقدرة على التنبؤ بصيغ مبتذلة حول الديمقراطية، هو المكان الذي تشعر فيه أنه يناسب بايدن. ولكن هناك انفصال بين الرجل القوي الخاص والآخر الضعيف الذيي نراه أحيانًا في سياسة بايدن الخارجية".
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
07:29 | 2021-12-24
24/12/2021 07:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
13:50 | 2021-12-24
24/12/2021 01:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
06:40 | 2021-12-24
24/12/2021 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-24
24/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
16:00 | 2021-12-24
24/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2021-12-25
صور أقمار صناعية توثق "نشاطات روسية جديدة" قرب أوكرانيا
01:30 | 2021-12-25
مقتل مدنيين في "مقذوفات معادية" استهدفت مناطق سعودية
01:00 | 2021-12-25
دولة أوروبية قد تكشف سر تجنب موجة لأوميكرون
00:30 | 2021-12-25
أعياد الميلاد.. الرئيس الأميركي والسيدة الأولى يزوران أطفالا بالمستشفى
00:17 | 2021-12-25
ليس كورونا.. مرض غامض مجهول يقتل عشرات بهذا البلد
00:04 | 2021-12-25
عزل سفينة للبحرية الأميركية... إليكم السبب!
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
25/12/2021 09:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
25/12/2021 09:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
25/12/2021 09:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact