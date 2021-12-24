سياسة بايدن الخارجية: الرجل القوي مقابل الآخر الضعيف

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، يوم الثلاثاء، خطابه الأخير للعام 2021 بالقول: "لقد كان عاماً لا بأس به". ذهب الأمر ببلينكين ليقدم نوع الوداع المتفائل الذي تتوقعه في نهاية العام. ولكن في الوقت الذي يتم فيه اختبار الولايات المتحدة، وهو أمر نادراً ما يحدث، من المهم فصل الإنجازات الحقيقية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن بعض الانتكاسات المذهلة، وتقديم نظرية للحالة حول تقلبات سياسة الولايات المتحدة الخارجية وهبوطها.

بحسب صحيفة "واشطنن بوست" الأميركية، "لقد حقق فريق الرئيس بايدن شيئًا واحدًا صحيحًا، وهو جهوده لاستعادة التحالفات والشراكات الأميركية العالمية بعد أربع سنوات من الإهمال الخبيث في عهد دونالد ترامب. إن أعظم قوة للولايات المتحدة في الخارج هي شبكة الاعتماد المتبادل هذه التي احتقرها ترامب بحماقة أو، الأسوأ من ذلك، حاول تسييلها. بدأ بايدن مهمة الإصلاح في اليوم الأول، وكانت ناجحة في الغالب، مع استثناء ملحوظ للتشاور حول أفغانستان. تعمل شراكاتنا المعززة على منع بعض الأزمات المتفاقمة في الخارج. حلف شمال الاطلسي (الناتو) يتصرف مثل تحالف حقيقي مرة أخرى. وضع اجتماع الأسبوع الماضي لمجلسها العسكري خططًا واضحة وحاسمة لكيفية رد الناتو على الغزو الروسي لأوكرانيا، من خلال تحريك القوات إلى الأمام نحو روسيا، وليس التراجع تحت الضغط".

وأضافت الصحيفة، "الولايات المتحدة أقوى في آسيا أيضًا بسبب ترقية التحالف. هذا الحلف الرباعي، الذي يربط الولايات المتحدة بأستراليا والهند واليابان في السياسة والتكنولوجيا وربما في يوم من الأيام في التخطيط العسكري، هو أفضل فحص ضد الهيمنة الصينية على آسيا. وفي ما يتعلق بالقوة الصلبة، فإن تحالف "أوكوس" مع أستراليا وبريطانيا لبناء غواصات نووية ومشاركة التقنيات العسكرية الأخرى قد يكون أهم خطوة إستراتيجية منذ عقود. أساء إطلاق "أوكوس" إلى فرنسا، التي لم يتم إبلاغها بأنها ستفقد امتياز بناء الغواصات. لكن بلينكين وآخرين قاموا ببعض أعمال الإصلاح المتسرعة والناجحة في الغالب. يذكرنا التعاون الفرنسي الأخير في أزمة أوكرانيا بأنهم حليف جيد".

وتابعت، "كان أكبر خطأ فادح لبايدن هو إدارة الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. فقد كان مصمما تماما على إنهاء أطول حرب في أميركا، وهو رجل عنيد وسريع الغضب في بعض الأحيان. لقد حصل على ما أراد ولكن بتكلفة كبيرة لصورة وصدقية الولايات المتحدة. اعتنى الجيش ووكالة المخابرات المركزية بأمرهم في طريقهم للخروج، لكن وزارة الخارجية لم تتعامل بشكل مناسب مع الانهيار الداخلي للحكومة في كابول والحاجة المتوقعة لإجلاء عشرات الآلاف من الأميركيين والأفغان. كانت أفغانستان تضر بسمعتها. بعد تفاخر بايدن في حزيران بأن "أميركا عادت"، أظهرت كابول بدلاً من ذلك صورة للتراجع. يقوم الأعداء الآن باختبار العزيمة الأميركية وقوة تلك التحالفات التي حاول بايدن وبلينكن إصلاحها. يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تقسيم يالطا جديد لأوروبا من خلال التهديد بغزو أوكرانيا. كان رد بايدن مزيجًا معقولًا من السعي لردع الغزو والاستعداد لاحتمال أن يتدحرج بوتين عبر الحدود على أي حال. يتضمن هذا التخطيط تحذيرًا جريئًا من أن الولايات المتحدة ستدعم تمردًا مناهضًا لروسيا إذا قام بوتين بغزوها. كان فريق بايدن حريصًا على علاقات أفضل مع روسيا، وعلاقة تتمتع بمزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ. بهذه الروح، قال بلينكين إنه سيتحدث مع موسكو عن أي شيء. لكنه رسم خطاً مفيداً يوم الثلاثاء في رفض مطالبة بوتين بإنشاء تقسيم جديد لمناطق النفوذ في أوروبا، وهو مفهوم قال للصحفيين بحق إنه "يجب أن يُنزل إلى مزبلة التاريخ".

بوتين، للأسف، ليس الزعيم الوحيد الذي يختبر تصميم بايدن. إيران تندفع نحو امتلاك أسلحة نووية. تتسابق الصين لبناء ترسانة نووية ضخمة وأنظمة توصيل قد لا تتمكن الولايات المتحدة من تعقبها. تحدث عن زعزعة الاستقرار. إنه لأمر عجيب أن كيم جونغ أون من كوريا الشمالية لم ينضم إلى مهرجان الوخز بأميركا. أثبت بايدن في عامه الأول أنه شديد البرودة وعملي في سياسته الخارجية. على الرغم من كل السحر الأيرلندي المتراجع، فهو غير عاطفي تمامًا. تحدث ترامب عن الانسحاب من كابول. بايدن من قام بذلك. تحدث ترامب عن افتتاح جولة جديدة من الدبلوماسية مع موسكو. بايدن من قام بذلك. تكمن المشكلة في أن محرك السياسة الواقعية لبايدن يتم تركيبه فوق إدارة تتوقف عند كل ضوء أحمر للكونغرس، خاصة تلك التي يضيؤها الديمقراطيون التقدميون، ويغذيها نظام ديمقراطي يفشل بشكل واضح في تحقيق الإجماع، مما يخيف الحلفاء ويشجع الخصوم".

وختمت الصحيفة، "أن تكون واقعيًا في السياسة الخارجية يعني أحيانًا أن تكون غير محبوب وأن تواجه النقد لعدم التركيز بشكل كافٍ على القيم. هذا الفضاء الذي تميز به كيسنجر، والذي يعتمد على تقييم النظام والقدرة على التنبؤ بصيغ مبتذلة حول الديمقراطية، هو المكان الذي تشعر فيه أنه يناسب بايدن. ولكن هناك انفصال بين الرجل القوي الخاص والآخر الضعيف الذيي نراه أحيانًا في سياسة بايدن الخارجية".