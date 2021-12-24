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بنغلادش.. مصرع 32 شخصا في حريق عبّارة

Lebanon 24
24-12-2021 | 04:30
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لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم، الجمعة، عندما شبت النيران في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهر بجنوب بنغلادش، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقال رئيس الشرطة المحلية، موينول اسلام، لفرانس برس "اشتعلت النيران في عبّارة أوبيجان 10 التي تتألف من ثلاثة طوابق وهي في منتصف النهر. انتشلنا 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى. الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق وقلة قضوا غرقا بعد أن قفزوا في النهر".

ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

وهذا الحادث هو الأخير في سلسلة من الحوادث المماثلة في هذه الدولة التي تقع في دلتا نهر الغانج المنخفضة، وتعبرها العديد من الأنهار. ويحمّل خبراء سوء الصيانة وتراخي معايير السلامة والاكتظاظ مسؤولية هذه الحوادث.
المصدر: الحرة
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