طائرات "الدرونز" وإفريقيا.. تحذير من خطر إرهابي عابر للقارات







وتوقع التقرير أن يصل السوق العالمي للطائرات بدون طيار إلى 43 مليار دولار أميركي بحلول عام 2024، لافتا إلى أن راواندا وغانا وجنوب إفريقيا وكينيا أكبر مستوردي هذا النوع من الطائرات.



المسيّرات في القارة السمراء





وأشار تقرير معهد الدراسات الأمنية إلى أن الجماعات الإرهابية في إفريقيا لم تتمكن بعد من محاكاة تكتيكات تنظيم داعش في استخدامه للطائرات المسيرة خلال عملياته في العراق وسوريا، ولكن في ليبيا قامت الميليشيات المسلحة باستخدام المسيرات خلال حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي في معركة طرابلس. حذر معهد الدراسات الأمنية "ISS" من وصول الطائرات المسيرة إلى الجماعات الإرهابية في إفريقيا، لافتا إلى القدرات الكبيرة التي تمنحها "الدرونز" لهذه الجماعات لتنفيذ عمليات إرهابية في القارة السمراء.وتوقع التقرير أن يصل السوق العالمي للطائرات بدون طيار إلى 43 مليار دولار أميركي بحلول عام 2024، لافتا إلى أن راواندا وغانا وجنوب إفريقيا وكينيا أكبر مستوردي هذا النوع من الطائرات.المسيّرات في القارة السمراءوأشار تقرير معهد الدراسات الأمنية إلى أن الجماعات الإرهابية في إفريقيا لم تتمكن بعد من محاكاة تكتيكات تنظيم داعش في استخدامه للطائرات المسيرة خلال عملياته في العراق وسوريا، ولكن في ليبيا قامت الميليشيات المسلحة باستخدام المسيرات خلال حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي في معركة طرابلس.





ولفت التقرير إلى أن حركة الشباب الإرهابية في الصومال قد نشرت طائرات بدون طيار لأغراض المراقبة وتنفيذ عمليات إرهابية، وتصوير مشاهد تنفيذ عملياتها بغرض الدعاية. وفي جنوب القارة السمراء، كشف وزير داخلية موزمبيق أمادي مويكيد، أن الجماعات المتشددة وتنظيم "داعش"، قد استخدموا الطائرات بدون طيار في مواجهتهم للجيش في مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالغاز، التي تشهد حربا بين حكومة موزمبيق والجماعات المتطرفة المتمردة، وأيضا تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية.ولفت التقرير إلى أن حركة الشباب الإرهابية في الصومال قد نشرت طائرات بدون طيار لأغراض المراقبة وتنفيذ عمليات إرهابية، وتصوير مشاهد تنفيذ عملياتها بغرض الدعاية.