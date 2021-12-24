عربي-دولي

تركيا.. تجميد أرصدة مئات الأشخاص والتهمة "غولن"

Lebanon 24
24-12-2021 | 06:00
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أظهر حكم نشر في الجريدة الرسمية التركية الجمعة، أن أنقرة جمدت أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة بسبب تمويل الإرهاب.

وطبقاً للحكم، فقد تمّ تجميد أرصدة مؤسسة نياغارا ومقرها شيكاغو بسبب صلاتها برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.

وقالت الجريدة الرسمية إن أرصدة أكثر من 400 شخص جُمدت لصلاتهم بغولن، حسبما ذكرت "رويترز".

وأضافت الجريدة أن هذه الخطوة اتخذت استنادا إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالا تندرج تحت قانون "جريمة تمويل الإرهاب" و"الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال".

ووفقاً للقرار، فقد جرى تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيم "داعش".
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