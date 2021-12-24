مزاعمٌ عن "مشروع سري" لـ"حماس" في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير جديد لها أنّ "حركة حماس الفلسطينية تمتلك مشروعاً سرياً لصنع صواريخ دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي"، موضحة أنّ "حماس بدأت منذ عام 2018 بخطة عمل في لبنان تهدف إلى بناء كتائب مسلحة من مئات العناصر، وتشكيل قوة النخبة الهجومية والمسؤولة عن تنفيذ عشرات الهجمات ضد إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أنه "لدى حماس مشروعاً سرياً لصناعة صواريخ دقيقة تعمل على إنتاجها بمدى يصل إلى 20 كيلومتراً في المرحلة الأولى، فيما تهدف إلى أن تتمكن من إطلاق 200 صاروخ على إسرائيل من لبنان في جولتين من القتال، أو 100 صاروخ في كل طلقة".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن " للحركة خططا أخرى، تتمثل بإنشاء قذائف هاون من عيار 122 ملم يتم إطلاقها تلقائياً بواسطة جهاز توقيت، مما يعني أنه حتى عندما تحدد إسرائيل مصدر النيران فلن يكون هناك هدف متروك للإصابة بعد إطلاق القذائف".

وأوضحت أنّ "حماس لا تعتبر نفسها في الوقت الراهن مجرد ضيف في لبنان، بل ترى فيه جبهة جديدة يمكن تفعيلها ضد إسرائيل في أي مواجهة مقبلة إلى جانب قطاع غزة".