عربي-دولي

قائد الحرس الثوري محذرا قادة إسرائيل: أي خطأ سنقطع أيديكم

Lebanon 24
24-12-2021 | 05:57
A-
A+
Doc-P-900338-637759475632148591.jpg
Doc-P-900338-637759475632148591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن "مناورة الرسول الأعظم رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات مسؤوولين إسرائيليين و"تحذيرهم من ارتكاب أي خطأ".

وأضاف سلامي في تصريح أدلى به اليوم الجمعة على هامش إقامة المرحلة الأخيرة من المناورات قائلا: "إذا بدر أدنى خطأ من مسؤولي الكيان الصهيوني فسنقطع أيديهم".

ولفت إلى أن ما يميز بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو "تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط".

وشدد سلامي على أن مناورات الرسول الاعظم التي شهدت مشاركة الطيران المسير الهجومي والصواريخ البالستية تمكنت من تحقيق أهدافها بالكامل.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
01:00 | 2021-12-25
00:30 | 2021-12-25
00:17 | 2021-12-25
00:04 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website