قائد الحرس الثوري محذرا قادة إسرائيل: أي خطأ سنقطع أيديكم

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن "مناورة الرسول الأعظم رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات مسؤوولين إسرائيليين و"تحذيرهم من ارتكاب أي خطأ".وأضاف سلامي في تصريح أدلى به اليوم الجمعة على هامش إقامة المرحلة الأخيرة من المناورات قائلا: "إذا بدر أدنى خطأ من مسؤولي الكيان الصهيوني فسنقطع أيديهم".ولفت إلى أن ما يميز بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو "تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط".وشدد سلامي على أن مناورات الرسول الاعظم التي شهدت مشاركة الطيران المسير الهجومي والصواريخ البالستية تمكنت من تحقيق أهدافها بالكامل.