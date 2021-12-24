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"طالبان" تعلن معاقبة كل من يقوم باستغلال المناجم بشكل غير قانوني

Lebanon 24
24-12-2021 | 09:00
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قال شهاب الدين ديلاوار، القائم بأعمال وزير المناجم والبترول في حكومة حركة "طالبان" في أفغانستان، إن هناك تقارير عن استخراج غير قانوني من المناجم في عدة أجزاء من البلاد.

وتوجه ديلاور إلى أصحاب الأعمال الذين تجمعوا لتقديم عروضهم للحصول على عقد للتعدين في ولاية ننغرهار بشرق البلاد، معلنا أنه إذا تم القبض على الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب غير القانوني فستتم مصادرة الآلات التي تكون بحوزتهم، وسيتم إرسالهم إلى سجون باغرام أو بول شرخي، وستتم معاقبتهم بشدة.

وأكد أن الحكومة ستلغي عقد الشركة التي تحاول استخراج حجر نفريت الكريم، أكثر مما هو محدد في العقد، مضيفا: "لا تحاولوا سرقة حتى كيلو غرام واحد، وإلا سيتم إلغاء العقد ومعاقبتكم.. قوات المخابرات التابعة لنا سوف تقوم بمراقبتكم".
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