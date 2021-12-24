13
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
5 دول غربية تشددُ على المضي قدما في إجراء الانتخابات الليبية
Lebanon 24
24-12-2021
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت حكومات خمس دول غربية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يوم الجمعة، عن ترحيبها ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز التي دعت إلى تجاوز العقبات القائمة أمام تنظيم انتخابات في البلاد.
وأثنت الدول الخمس، في بيان مشترك، على عمل المستشارة الخاصة، مشيرة إلى المشاركة في مشاورات واسعة عبر ليبيا على مدار الأيام العشرة الماضية.
ودعت باريس وبرلين وروما ولندن وواشنطن عن دعمها القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في لييبا "لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".
ودعا البيان الخماسي السلطات الليبية المعنية إلى "احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.
وأشاد البيان بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
وأورد البيان أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية "من المهم الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف".
وأشارت الدول الخمس إلى أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية.
وأردفت أنه لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص: "ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".
تأجيل شهر
وكان البرلمان الليبي قد أسدل الستار على حالة الضبابية التي عاشها الشارع الليبي على مدار الأسابيع الماضية، حول الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررًا عقده الجمعة، حيث أعلن مقترحا بتأجيل الموعد شهرا.
قال مجلس النواب الليبي، الخميس، إنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 كانون الأول.
وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع "لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة".
كانت اللجنة النيابية في البرلمان قد اقترحت، الأربعاء، تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق.
والأربعاء، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا موعدًا جديدًا للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكدًا تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررًا، الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
07:29 | 2021-12-24
24/12/2021 07:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
13:50 | 2021-12-24
24/12/2021 01:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
06:40 | 2021-12-24
24/12/2021 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
16:00 | 2021-12-24
24/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-24
24/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2021-12-25
صور أقمار صناعية توثق "نشاطات روسية جديدة" قرب أوكرانيا
01:30 | 2021-12-25
مقتل مدنيين في "مقذوفات معادية" استهدفت مناطق سعودية
01:00 | 2021-12-25
دولة أوروبية قد تكشف سر تجنب موجة لأوميكرون
00:30 | 2021-12-25
أعياد الميلاد.. الرئيس الأميركي والسيدة الأولى يزوران أطفالا بالمستشفى
00:17 | 2021-12-25
ليس كورونا.. مرض غامض مجهول يقتل عشرات بهذا البلد
00:04 | 2021-12-25
عزل سفينة للبحرية الأميركية... إليكم السبب!
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
25/12/2021 09:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
25/12/2021 09:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
25/12/2021 09:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact