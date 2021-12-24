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عربي-دولي
تقديرات رسمية تكشف: 10% من سكان لندن أصيبوا بـ"كورونا"
Lebanon 24
24-12-2021
|
15:32
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أظهرت تقديرات رسمية جديدة أن واحدا من كل عشرة أشخاص في العاصمة البريطانية لندن يحتمل أنه أصيب بكوفيد-19 حتى يوم الأحد مما يؤكد انتشارا لا هوادة فيه للمتحور "أوميكرون".
وبحسب التقديرات اليومية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، فإن حوالي 9.5 بالمئة من سكان لندن أصيبوا بكوفيد-19 حتى يوم الأحد.
وجاءت هذه الأرقام بعد يوم من تسجيل بريطانيا عددا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مع اجتياح المتحور "أوميكرون" لجميع أنحاء البلاد حيث وصل العدد اليومي إلى 119789 حالة ارتفاعا من 106122 في اليوم السابق.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاءات أيضا أن واحدا من كل 35 شخصا في إنكلترا أصيبوا بكورونا بين 13 و19 كانون الاول، مقارنة بتقدير سابق نُشر أمس الخميس بإصابة واحد من كل 45 شخصا في الأسبوع المنتهي في 16 كانون الأول.
وتكافح العديد من الصناعات وشبكات النقل مع نقص عدد الموظفين مع غياب المرضى منهم عن العمل، بينما حذرت المستشفيات في بريطانيا من خطر التأثير على سلامة المرضى.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الخميس أن الانتشار السريع لـ"أوميكرون" أدى إلى زيادة عدد الحالات في بريطانيا على مدار الأيام السبعة الماضية، حيث ارتفع العدد الإجمالي بواقع 678165 حالة.
وفي الوقت الذي تكافح فيه حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون للحد من التأثير الاقتصادي للتفشي الأخير لكوفيد-19، أعلنت الحكومة يوم الأربعاء أنها ستقلل فترة العزل الذاتي القانونية في إنكلترا إلى سبعة أيام من 10.
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