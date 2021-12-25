السجن أربع سنوات لمطلق النار على السفارة السعودية في هولندا

أمرت محكمة هولندية، الجمعة، بسجن رجل أطلق النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي أربع سنوات، لكن القضاة أكدوا أن لا دافع إرهابيا لديه.وأطلق الرجل، البالغ 41 عاما والذي عرِّف عنه فقط على أنه "محمد أ."، النار 29 مرة بمسدس من طراز "غلوك" على السفارة في لاهاي في وقت مبكر من 12 نوفمبر العام الماضي.ولم يصب أحد بأذى ولكن يقال إن حارس الأمن ما زال يعاني الصدمة.وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان "تقضي المحكمة بسجنه أربع سنوات".لكن القضاة اختلفوا مع المدعين الذين قالوا إن محمد أ. كان لديه دافع إرهابي للهجوم.وقال القضاة: "لم يكن سعيدا بالطريقة التي تتعامل بها السفارة السعودية مع رغبة عميقة له في الهجرة إلى مكة والمدينة"، مضيفين أنه يعاني مشاكل نفسية بينها "أوهام العظمة ذات الصبغة الدينية".وأضاف القضاة "قصد السفارة أكثر من مرة لمحاولة الحصول على تأشيرة، وسبق أن شوه المبنى".وتابعوا "كل هذا يؤدي إلى خلاصة مفادها أن المحكمة لا ترى أنه ثبت أن المشتبه به تصرف بنية إرهابية".ومع ذلك، قال القضاة إنه أثناء احتجازه سيتلقى محمد أ. علاجا إلزاميا لمشاكله النفسية.وجاء إطلاق النار غداة انفجار قنبلة خلال مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في حضور دبلوماسيين أجانب في مدينة جدة السعودية.وحققت الشرطة الهولندية لتحديد ما إذا كان الحادثان مرتبطين.