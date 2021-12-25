تركيا تجمد أصول المئات بذريعة الإرهاب

جمدت تركيا أصول 770 شخصا من مواطنيها ومؤسسة مقرها في شيكاغو، وفقا لقرار نشر الجمعة في الجريدة الرسمية للبلاد.وتشمل قائمة المستهدفين 454 شخصا على صلات مزعومة بالداعية المسلم فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.وتتهم الحكومة التركية غولن وشبكته بالوقوف وراء محاولة انقلاب دموية وقعت عام 2016. وينكر غولن هذه المزاعم.ويتولى غولن الرئاسة الفخرية للمؤسسة الكائنة في شيكاغو التي تم تجميد أصولها في تركيا.يشار إلى أن "التحالف من أجل القيم المشتركة" - المنظمة الأم لـ"مؤسسة نياغرا" التي استهدفت بالعقوبات - هي منظمة غير ربحية تابعة لحركة غولن، صنفتها تركيا على أنها جماعة إرهابية.وتظهر القائمة التي نشرت الجمعة أن 119 شخصا آخرين تم تجميد أصولهم لصلتهم بتنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وجبهة النصرة، وغيرها من "الجماعات الإرهابية التي تسيء إلى الدين".كما استهدف 108 أشخاص آخرين بزعم صلاتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.كما أدرج على القائمة 89 شخصا لهم صلات مزعومة بجماعات يسارية مصنفة على أنها تنظيمات إرهابية.وحمل القرار توقيعات وزراء الداخلية والخزانة والمالية في تركيا.