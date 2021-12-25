عزل سفينة للبحرية الأميركية... إليكم السبب!

أعلنت البحرية الأميركية، عن عزل سفينة "يو أس أس" ميلووكي الحربية وإبقائها في الميناء بعد ظهور نتائج إصابة بفيروس كورونا لبعض البحارة، وفق بيان صحفي.وستبقى السفينة في ميناء خليج غوانتانامو البحري، بعد أن كانت متوجهة إلى منطقة القيادة الجنوبية للولايات المتحدة.وأشارت البحرية الأميركية إلى أن جميع أفراد الطاقم كانوا قد أخذوا لقاحات كورونا، والأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض كورونا تم عزلهم عن بقية الطاقم، حيث يوجد أكثر من 100 فرد على متن السفينة.وأوضحت أن المصابين بكورونا على ظهر السفينة يعانون من أعراض خفيفة، ولم يتم تحديد أي من متحورات كورونا التي أصابتهم.وأكد البيان أن "السفينة تتبع تعليمات وإرشادات البحرية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".ووفق تقرير نشره موقع "بوليتكو" فإن بيانات البحرية الأميركية تشير إلى أن أكثر من 98 في المئة من جميع أفراد البحرية حصلوا على لقاحات كورونا.وكان أول انتشار لفيروس كورونا بين أفراد البحرية الأميركية، عندما أصيب أفراد طاقم حاملة الطائرات ثيودور روزفلت في نيسان 2020.