هل يمكن تجنّب الصراع العالمي بين الصين وروسيا والغرب؟

لكل أمة خطوطها الحمراء، المتمثلة بسلسلة من الحدود التعسفية والمتحركة بالكامل والتي، إذا تم تجاوزها، تسمح لها بإطلاق العنان لفرسان الصراعات والحروب والمجاعة والموت الأربعة على عدوها.بحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "استخدمت الولايات المتحدة مفهوم المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية الأساسية منذ أوائل القرن التاسع عشر مع مبدأ مونرو الشهير (1823)، وهو حجر الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي كتبها الرئيس جيمس مونرو (1817-1825). ومن الأمثلة الأخرى المعروفة التي شددت على الخطوط الحمراء، أزمتا كوبا وبرلين في أوائل الستينيات وأثناء حرب تشرين الأول 1973 بين مصر وإسرائيل، عندما تم وضع القوات الأميركية في حالة تأهب عسكري قصوى. في كانون الثاني 1980، حذر ما يسمى بمبدأ كارتر الاتحاد السوفيتي، الذي غزا أفغانستان قبل شهر من ذلك التاريخ، من تجاوز حدود ذلك البلد. في عامي 1991 و1999، انتهت الخطوط الحمراء للولايات المتحدة في الخليج والبلقان بحروب ضد العراق وصربيا. ظهر السيناريو نفسه مرة أخرى مع الغزو والاحتلال الأميركي لأفغانستان في العام 2001، والعراق في العام 2003، والحرب التي قادها الناتو على ليبيا في العام 2011. ثم جاء دونالد ترامب باستراتيجيته للأمن القومي، ولاحقاً جاء الرئيس جو بايدن بالدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأميركي (INSSG). كلاهما صاغ النظام الدولي الحالي على أنه منافسة بين القوى العظمى. تم تصوير الصين وروسيا، وبدرجة أقل إيران وكوريا الشمالية، على أنها تهديدات لمصالح الولايات المتحدة وأمنها، وعلى نطاق أوسع للنظام العالمي "القائم على القواعد"، بمعنى القواعد التي تصورتها واشنطن وفرضتها منذ العام 1945. يمكن رؤية مثل هذه المنافسة حول القضايا العالمية مثل تغير المناخ، والنزاعات التجارية، والجيل الخامس، وسلاسل التوريد، والحد من الإنتشار، والأمن السيبراني، والتواصل الكمي والحوسبة، وحقوق الإنسان، وكذلك الأزمات المحلية مثل أوكرانيا، وتايوان، وبحر الصين الجنوبي، إلخ...".وتابع الموقع، "من أجل معالجة التهديدات العالمية بشكل أفضل، طالب بايدن بأن تدير القوى العظمى المنافسة فيما بينها، والتي تبدو للوهلة الأولى وكأنها شيء مسؤول يجب القيام به. ومع ذلك، فإن تأطير نظام دولي على أنه منافسة بين القوى العظمى يعني ضمناً أنه يجب الاعتراف بجميع المشاركين فيه باعتبارهم أصحاب مصالح محددة قد تتعارض أحيانًا مع بعضهم البعض. بالنظر إلى أن المصالح المتضاربة يمكن أن تتجاوز الخطوط الحمراء، فإن المسؤولية الأساسية لكل لاعب في لعبة المخاطرة الواقعية هذه هي منع هذه المنافسة من التصعيد إلى صراع عالمي. حتى لو كانت النظرية منطقية، فمن الصعب تخيل كيف يمكن إدارة المنافسة عمليًا، إذا رفضت كل قوة عظمى الاعتراف بالخطوط الحمراء لخصمها أو احترامها. في العقود الثلاثة الماضية، أعطت الولايات المتحدة وحلفاؤها انطباعًا قويًا بأنهم يعتبرون خطوطهم الحمراء هي الخطوط الشرعية الوحيدة. في الواقع، لم يترك الانهيار الكامل للاتحاد السوفيتي سوى رجل واحد يقف في حقبة ما بعد الحرب الباردة. لكن هذا التفوق سرعان ما تبدد، في سلسلة من الهزائم على المسرح العالمي التي ألحقت بها الذات إلى حد كبير. الآن، في العصر الجديد الذي بدأ يتشكل، لم تعد الولايات المتحدة وحدها على المسرح بعد الآن. هذا ليس اكتشافا مفاجئا للولايات المتحدة. أشار تقرير الاتجاهات العالمية الصادر في كانون الثاني 2017 عن مجلس الاستخبارات القومي الأميركي: "للأفضل والأسوأ، يقترب المشهد العالمي الناشئ من نهايته حقبة من الهيمنة الأميركية في أعقاب الحرب الباردة. وكذلك ربما يكون النظام الدولي القائم على القواعد والذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية ". اقرأ ما بين سطور الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأميركي لبايدن وستصل إلى نفس الاستنتاج. سيتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ الخطوط الحمراء للقوى الأخرى في الاعتبار. لسوء الحظ، لا يزال التحليل الأميركي يبدو أنه لا مثيل له. منذ العام 1991، كلما اعتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن ذلك في مصلحتهم، لم يترددوا في تغيير الوضع السياسي الراهن بالقوة. في بعض الحالات، لم يكن لديهم حتى أسس قانونية قوية للقيام بذلك، ويتبادر إلى الذهن كوسوفو في 1999، والعراق في 2003 وليبيا في 2011".وتابع الموقع، "في كل الصراعات الثلاثة، تم الادعاء بالخطوط الحمراء، ولكن لم تكن المصالح الأمنية الحيوية للولايات المتحدة على المحك في أي منها. تدعي الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن أن الصين الصاعدة وروسيا المراجعة وإيران العنيدة والمتطرفة تهدد النظام العالمي. ومع ذلك، يتم وضعها في سياق حيث تبدو القواعد في كثير من الأحيان صالحة للجميع باستثناء الدول الغربية؛ والنتيجة النهائية هي وضع غير مستقر وتوتر متزايد. قد يشكل الأمر مفاجأة للكثيرين، لكن موسكو وبكين وطهران لديها خطوط حمراء أيضًا. يمكننا مناقشة ما إذا كانت شرعية، لكن ليس لدينا عصا سحرية لجعلها تختفي. إذا كانت الولايات المتحدة، كما يدعي رئيسها، تهدف إلى الوصول إلى منافسة مُدارة، فعليها أن تأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء لخصومها. لا يشك أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا سببها تنمر موسكو، مدعومًا بالانتشار العسكري المكثف على طول الحدود. ومع ذلك، يرى الكرملين أن دخول جاره إلى الناتو يمثل خطًا أحمر: تهديد أمني فوري بالإضافة إلى هجوم على الهوية الوطنية الروسية الألفي التي تم تزويرها في العاصمة الأوكرانية. لم تبدأ الأزمة في العام 2008، أو بين عامي 2013 و2014، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم ودفعت من أجل انفصال المقاطعات الشرقية في أوكرانيا؛ إنما يعود تاريخها إلى عقدين من الزمان، مع توسع الناتو باتجاه الشرق، والذي، من وجهة النظر الروسية دائمًا، انتهك التأكيدات المحددة ضد التوسيع التي قدمتها إدارة بوش (العليا) في العام 1990. تجاهل بيل كلينتون هؤلاء، كما تجاهل التحذير الرسمي الذي طرحه جورج كينان، مهندس سياسة الاحتواء ضد الاتحاد السوفيتي، بشأن العواقب السلبية لتوسيع الناتو. لم تأت مطالب فلاديمير بوتين التهديدية بشأن أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية من فراغ. إنما تعود إلى تاريخ 10 شباط 2007 وخطابه في مؤتمر ميونيخ حول السياسة الأمنية. بعد مكالمة الفيديو بين بايدن وبوتين في 7 كانون الأول، تبدو الولايات المتحدة الآن مستعدة للنظر في الطلبات الروسية، وقد قدمت موسكو بعض المقترحات المحددة. نأمل أن تكون هذه بداية لخارطة طريق لخفض التصعيد. تحتفظ الولايات المتحدة وحلفاؤها بوجهة نظر مماثلة بشأن الصين وتايوان، متهمين بكين بموقفها العسكري المهدد تجاه تايبيه. روايتهم هي أن التحسينات الاقتصادية والعسكرية المثيرة للإعجاب التي حققتها الصين في العقود القليلة الماضية تدفع قيادتها المتغطرسة إلى التصرف بتهور، في الاستعداد لاستعادة الجزيرة المتنازع عليها عسكريًا. بالنسبة لبكين، من ناحية أخرى، يعود الصراع إلى ما لا يقل عن 70 عامًا، مع تدخل الولايات المتحدة في أعقاب الحرب الأهلية الصينية في العام 1949. في ذلك الوقت، هزم الشيوعيون، بقيادة ماو تسي تونغ، الوطنيين بقيادة تشيانج كاي شيك، الذي هرب مع طياري سلاحه الجوي وبقايا جيشه إلى تايوان، والتي بسطت واشنطن مظلة الأمن عليها. يرى القادة الصينيون هونغ كونغ وشينجيانغ من منظور مماثل: بقايا من الاستعمار الغربي وتدخل في شؤونهم الداخلية، على التوالي. هذه ثلاثة خطوط حمراء لا تزال واشنطن تبدو غافلة عنها".وبحسب الموقع، "إيران تعتبر برنامجها النووي خطا أحمر، وهي على استعداد لتقييده ووضعه تحت رقابة دولية صارمة فقط إذا كانت ستشهد في المقابل رفعًا حقيقيًا ودائمًا للعقوبات. فشل حل هذه المشكلة، كما ورد في خطة العمل الشاملة المشتركة في العام 2015، ولكن ليس بسبب طهران. يبدو أن المحادثات الجديدة في فيينا تسير على قدم وساق، مثقلة بعدم الثقة والاتهامات المتبادلة. وتفترض إيران أنها يمكن أن تحصل من الأميركيين على ضمان بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا لن يتم خرقه من قبل إدارة أميركية مستقبلية، كما فعل ترامب بحماقة في العام 2018 مع خطة العمل الشاملة المشتركة. تفترض إسرائيل، التي ليست طرفًا في المفاوضات ولكنها لا تزال مؤثرة للغاية في صنع القرار الأميركي، وجود ضمان أميركي آخر، يتمثل في أنها حرة في مهاجمة إيران، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. لا يمكن لأي إدارة أميركية أن تحترم الضمانتين في وقت واحد. فيما يتنبأ بعض الخبراء بحركة "تكنوبولار" حيث ستعيد "السياسة التكنولوجية" والقوى الرقمية تشكيل النظام العالمي، تبدو الجغرافيا السياسية القديمة حية ومنطلقة. يجب أن تستمر المواجهة حول مواضيع المستقبل، أي من سيتحكم في البيانات والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والثورة الكمية، ووضع المعايير والبروتوكول النسبي، مشتركة في المرحلة، بغض النظر عما يعتقده الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ومع مناطق النفوذ الجغرافية على غرار الحرب الباردة. إنه نظام هجين، وله اختصار خاص به - Vuca: التقلب، عدم اليقين، التعقيد والغموض".