قتلى في حادث مروري مروّع بإيران

قالت وسائل إعلام إيرانية إن حادث طريق في جنوب غرب البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص يوم السبت.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة تقل عمالًا على طريق يربط مدينة خرمشهر في الأهواز بمحافظة خوزستان.من بين القتلى سائق الشاحنة وتسعة عمال من الحافلة الصغيرة، بينما كانت ثلاث سيارات أخرى خلف الحافلة واصطدمت ببعضها البعض.ونقل 13 جريحًا إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".