الرئيس الإيراني: أي تحرك للأعداء سيواجه برد شامل وحاسم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".

