عربي-دولي

الرئيس الإيراني: أي تحرك للأعداء سيواجه برد شامل وحاسم

Lebanon 24
25-12-2021 | 07:30
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".
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إبراهيم رئيسي

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