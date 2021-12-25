عربي-دولي

الكرملين يكشف خطط بوتين في عطلة "رأس السنة"

Lebanon 24
25-12-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-900671-637760406603807877.jpg
Doc-P-900671-637760406603807877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، كيف سيقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة رأس السنة الجديدة 2022.

وقال بيسكوف ردًّا على سؤال الصحفيين كيف يحتفل الرئيس بوتين بعطلة رأس السنة: "يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقليديًّا بالعام الجديد بصحبة العائلة والأصدقاء.. في الوقت نفسه، سيعمل الرئيس خلال أسبوع أعياد الميلاد في روسيا بشكل جزئي".

وتابع بيسكوف قائلًا: "نادرًا ما يقضي (بوتين) إجازة وعطلة رأس السنة بالكامل، مثل عطلة رأس السنة الجديدة.. أعتقد أنه في الأيام الأولى من العطلة سيأخذ قسطًا من الراحة".

وأوضح بيسكوف أن "على رئيس الدولة العمل باستمرار مع الوثائق والبيانات، وعندما يكون هناك مثل هذا الوضع المقلق في أوروبا، يجري تلقي المعلومات باستمرار من جميع المصادر، عبر جميع القنوات.. الرئيس بوتين يحتاج لقراءة وسماع التقارير، ولا يمكن وقف هذه العملية".

ولم يستبعد بيسكوف أن يعقد الرئيس بعض الاجتماعات في منتصف عطلة (رأس السنة الجديدة)، لكن الاجتماعات الكاملة، حسب قوله، لم يتم التخطيط لها بعد.

كما أوضح بيسكوف، أن خطط رئيس الدولة لأسبوع الكريسماس (أعياد الميلاد ورأس السنة التي تكون عدة أيام) لا تشمل بعد رحلة إلى سوتشي للتزلج، وقال: "لا أعرف إن كان يخطط لذلك. حتى الآن لا يوجد شيء في الحسبان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:08 | 2021-12-25
17:01 | 2021-12-25
16:59 | 2021-12-25
16:33 | 2021-12-25
16:30 | 2021-12-25
16:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website