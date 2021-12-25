بسبب "أوميكرون".. إيران تحدّ من دخول الوافدين وتغلق حدودها البرية

قررت إيران حظر دخول الوافدين من 8 دول إفريقية وبعض الدول الأوروبية لمدة 15 يوما بدءاً من اليوم السبت، في إطار تدابير احتواء متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في بيان إن "إيران قررت أن تفرض قيوداً على دخول مواطني بعض الدول الأوروبية والإفريقية التي كانت نقطة انطلاق الطفرة الجديدة من متحور فيروس كورونا".ولفت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض القيود للسيطرة على الطفرة الجديدة من وباء كورونا".وأوضح أنه "تقرر فرض حظر دخول الزوار والمسافرين من 8 دول أفريقية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة 15 يوما من تاريخ هذا البيان"، لافتا إلى أن "الدول هي زيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وملاوي وجنوب إفريقيا وسواتيني وليسوتو وبوتسوانا".وأشار البيان إلى أنه "يسمح فقط بدخول رجال الأعمال والمستثمرين والدبلوماسيين وأولئك الذين خططوا للعلاج في الجمهورية الإسلامية، وذلك من خلال اتباع التعليمات الصحية في البلاد".