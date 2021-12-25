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إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في صفوف متظاهرين فلسطينيين شمال نابلس

Lebanon 24
25-12-2021 | 12:23
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أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على متظاهرين فلسطينيين احتشدوا لصد مسيرة لمستوطنين عند المدخل الرئيس لبلدة بُرقة شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "68 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية حتى الآن، حيث أصيب 3 منهم بالرصاص الحي و10 آخرون بالرصاص المطاط، فضلا عن 55 إصابة بالاختناق".

وقال مسؤول "ملف الاستيطان" بشمال الضفة غسان دغلس، إن "القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق".

وأضاف أن "مدخل بلدة بزاريا يشهد أيضا مواجهات في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين التي اعلنوا عنها باتجاه موقع مستوطنة حومش المخلاة".

بدورها، أشارت شبكة "قدس" للأنباء إلى "إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس وسط تكبيرات الشبان".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفذ المستوطنون بشكل يومي، اقتحامات واعتداءات على الأهالي في قرية برقة بحماية من قوات إسرائيلية، اعتدى خلالها المستوطنون على المنازل والأهالي والمقابر، أدت إلى وقوع العشرات من الإصابات، وفق شبكة "قدس" الفلسطينية.

وأصدر أهالي برقة و"فصائل العمل الوطني"، بيانا مشتركا دعو فيه كافة الأهالي إلى التصدي إلى "هذه المسيرة الاستيطانية ومنع المستوطنين من تحقيق أهدافهم الخبيثة".

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