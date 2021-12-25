اليمن.. سقوط صاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي باتجاه مأرب

أفادت مصادر العربية/الحدث بسقوط صاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي باتجاه محافظة مأرب اليمنية.في الأثناء، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قصف الحوثيين للتجمعات السكنية بمأرب هو عمل انتقامي، مطالباً بتحرك فوري لإدراج قوات الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب".هذا وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم طفلان، اليوم، في قصف صاروخي شنته قوات الحوثي على سوق شعبي جنوب مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.