عربي-دولي

اليمن.. سقوط صاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي باتجاه مأرب

Lebanon 24
25-12-2021 | 15:03
A-
A+
Doc-P-900745-637760719877575681.jpg
Doc-P-900745-637760719877575681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر العربية/الحدث بسقوط صاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي باتجاه محافظة مأرب اليمنية.

في الأثناء، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قصف الحوثيين للتجمعات السكنية بمأرب هو عمل انتقامي، مطالباً بتحرك فوري لإدراج قوات الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب".

هذا وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم طفلان، اليوم، في قصف صاروخي شنته قوات الحوثي على سوق شعبي جنوب مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-12-26
09:00 | 2021-12-26
08:30 | 2021-12-26
08:00 | 2021-12-26
07:33 | 2021-12-26
07:30 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website