التحالف: دمرنا مخازن لأسلحة نوعية بمعسكر التشريفات بصنعاء

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن العملية في صنعاء اليوم السبت، جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات.وأكد التحالف تدمير مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات، مشدداً على ضرورة بدء الحوثيين بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الانساني.وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء.إلى ذلك، أشار إلى أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وكان التحالف أكد، أمس الجمعة، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.ولفت إلى أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.