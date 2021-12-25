مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس

أفاد موقع "والا" العبري بأن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.وأوضح الموقع أن "سيارة فلسطينية أطلقت النار مساء السبت على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس في الضفة الغربية".وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، كما لفت إلى أن لقوات الإسرائيلية شرعت بالبحث عن المشتبه بهم، بعد أن تم العثور على فوارغ عشرات طلقات الرصاص في المكان.وأطلق الجيش الإسرائيلي مساء السبت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على متظاهرين فلسطينيين احتشدوا لصد مستوطنين إسرائيليين عند المدخل الرئيس لبلدة بُرقة شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "68 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية حتى الآن، حيث أصيب 3 منهم بالرصاص الحي و10 آخرون بالرصاص المطاط، فضلا عن 55 إصابة بالاختناق".