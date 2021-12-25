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بعد إنفجار ضخم هزّه... افتتاح شارع المتنبي في بغداد (صور)

Lebanon 24
25-12-2021 | 23:08
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افتُتِح، السبت، شارع المتنبي في بغداد، المشهور بمكتباته، بعد إعادة ترميم خضع لها، تتيح لهذا الشريان الحيوي في العاصمة العراقية استعادة بعض من مجده السابق.

ويعجّ الشارع عادةً أيام الجمعة بالرواد، لا سيما الطلاب والشباب، وكذلك فنانو ومثقفو الجيل السابق.

أطلق على الشارع التاريخي في العام 1932 خلال عهد الملك فيصل الأول اسم الشاعر الشهير أبو الطيب المتنبي (915 - 965)، الذي ولد في عهد الدولة العباسية.

على طول الشارع الذي رُصِف من جديد، نظّفت واجهات المحلات المبنية بالطوب وطليت، كما الشرفات الصغيرة الحديدية المزخرفة والأعمدة المتراصة. عُلِّقت ألواح خشبية صغيرة متطابقة، تحمل أسماء المتاجر، على مداخلها.
تزيّنت الشرفات السبت كذلك بأضواء عيد الميلاد، كما شاهد صحافي في "فرانس برس".
 
وتعرّض هذا الشارع الذي ينبض اليوم بالحياة، في الخامس من آذار 2007 لتفجير انتحاري بشاحنة أدى إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة 60 بجروح.
 
 
 
 
 
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