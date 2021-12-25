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عربي-دولي
الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
Lebanon 24
25-12-2021
|
23:30
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أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قرارا بفرض حظر مؤقت على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.
وقالت الإدارة إن القرار جاء بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.
المصدر: روسيا اليوم
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