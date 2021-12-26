إنتحاري يقتل ما لا يقل عن 5 في مطعم بشرق الكونغو

قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه في مطعم بمدينة بيني بشرق الكونغو، يوم السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص.ويمثل هذا أحدث هجوم ضمن أعمال عنف في منطقة شنت فيها قوات الكونغو وأوغندا حملة ضد من يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون.وقال متحدث باسم حاكم الإقليم في بيان إن "الانتحاري الذي منعه حراس الأمن من دخول حانة مزدحمة فجر القنبلة عند مدخل الحانة".وأضاف أن ستة لقوا حتفهم في الانفجار بنهم منفذ العملية وأصيب 14 آخرون، من بينهم مسؤولان محليان.وقال المتحدث إن مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة قاموا بتنشيط "خلية نائمة" في بيني لاستهداف المواطنين لكنه لم يقدم أدلة تربطهم بالانفجار. ولم تعلن تلك الجماعة المتحالفة مع تنظيم "داعش" مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.