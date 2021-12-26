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الصين تُسجّل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Lebanon 24
26-12-2021 | 00:30
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 140 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

المصدر: روسيا اليوم
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