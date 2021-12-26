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إصابة المتحدث باسم الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

Lebanon 24
26-12-2021 | 01:00
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أعلن جاربا شيهو، المتحدث باسم رئيس نيجيريا، أن الفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا وأنه في عزل حاليا.

وبذلك يكون شيهو أقرب شخص من الرئيس محمد بخاري البالغ 79 عاما يصاب بالفيروس.

وقال شيهو: "كل ما أستطيع أن أؤكده هو أنني أصبت بكورونا وأخضع للعلاج في العزل".
المصدر: روسيا اليوم
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