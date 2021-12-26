منذ توليها منصب نائب الرئيس الأميركي.. هاريس تكشف عن أكبر فشل لها

قالت نائبة الرئيس الأميركي، كاميلا هاريس، في مقابلة جديدة لها إن أكبر فشل لها في المنصب حتى الآن هو أنها لم تخرج من واشنطن كثيرا.

وردا على سؤال من مارغريت برينان من شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية عن أكبر إخفاق لها كنائبة للرئيس حتى هذه اللحظة، قال هاريس "عدم الخروج من العاصمة كثيرا".