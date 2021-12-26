"فورين أفيرز": على الولايات المتحدة تحديد الخطوات النووية التي تستحق الرد العسكري

لقد عرّض برنامج إيران النووي المتوسع والتباطؤ على طاولة المفاوضات، خطط الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للخطر، مما أجبر واشنطن على التفكير في بدائل للدبلوماسية. في حزيران، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إيران "لن تحصل أبدًا على سلاح نووي في عهدي". في الشهر الماضي، صرح روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، أن الولايات المتحدة لن "تقف مكتوفة الأيدي" إذا اقتربت التطورات النووية الإيرانية من "الراحة"، مرددًا تعليقاته السابقة التي مفادها أنه سيتم النظر في "كل الخيارات" إذا فشلت الدبلوماسية.

وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "ليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها الولايات المتحدة كل الخيارات على الطاولة لمنع سلاح نووي إيراني. في الواقع، كل رئيس أميركي منذ جورج بوش الإبن قد قام بهذا الأمر. خلال معظم هذا الوقت، كانت الولايات المتحدة تتمتع برفاهية عدم الحاجة إلى التفكير بشكل ملموس للغاية بشأن ما قد يطلق الخيار العسكري، لأن برنامج إيران كان على بعد عدة أشهر، إن لم يكن سنوات، من امتلاك المواد اللازمة لصنع قنبلة. لكن هذا الترف اختفى. أصبح برنامج إيران النووي أكثر تقدمًا اليوم نتيجة انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018. إذاً، إيران باتت قريبة جدًا بالفعل من العتبة النووية. قد يكون "وقت الاختراق"، وهو ما يعني مقدار الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة، قصيرًا يصل إلى شهر في الوقت الحالي ويصبح أقصر. وفقًا للمفتشين الدوليين، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، باستخدام أعداد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تُخصب بشكل أسرع، وإجراء تجارب بمعدن اليورانيوم الذي من شأنه أن يساعد في التسليح. على الرغم من أن إيران ربما لا تزال بحاجة إلى عام أو عامين لإنتاج سلاح صاروخي، إلا أن هذه الأنشطة سيكون من الصعب اكتشافها وإيقافها لأن المفتشين لا يتتبعونها. بالنظر إلى هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، يجب على إدارة بايدن أن تفكر مليًا في معرفة أي التطورات النووية الإيرانية غير المقبولة حقًا للولايات المتحدة، والتي تستحق التهديد باستخدام القوة العسكرية لمنعها. ببساطة، ما هي الخطوط الحمراء لواشنطن؟ يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة هو ردع إيران عن دفع برنامجها النووي إلى عتبة الأسلحة، وتجنب سيناريو يصبح فيه من المستحيل تقريبًا على الولايات المتحدة منع إيران نووية. من خلال تجنب أسوأ التطورات النووية، يمكن لإدارة بايدن أيضًا توفير مساحة أكبر للدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق. لن يكون رسم الخطوط الحمراء، ناهيك عن العمل وفقًا لها، أمرًا سهلاً أو خاليًا من المخاطر، ولكن بدونها، تخاطر الولايات المتحدة بالسير أثناء النوم نحو النتيجة الدقيقة التي سعت منذ فترة طويلة إلى تجنبها".

وتابعت المجلة، "تحديد الخطوط الحمراء النووية أمر صعب. من المفهوم أن السياسيين لا يريدون أن يتم حصرهم أو إلقاء اللوم عليهم لاحقًا إذا فشلوا في المتابعة.

في الواقع، يشعر العديد من صانعي السياسة بالنفور الشديد من مفهوم الخط الأحمر. عندما فشل الرئيس باراك أوباما في متابعة الخط الأحمر الذي وضعه ضد الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، واجه انتقادات كبيرة في الداخل والخارج. أحد الأسئلة المركزية هو مكان تعيين العتبة. أظهرت الأبحاث الأكاديمية أن الخطوط الحمراء لحظر الانتشار تحتوي غالبًا على نقاط ضعف تشجع الناشرين على التقدم نحو القنبلة بينما يعتمدون على الهروب من العقاب، وهي سمة مميزة لاستراتيجية إيران النووية حتى الآن. في الواقع، قد يكون الخط الأحمر الذي يفتقر إلى الصدقية أسوأ من عدم وجود خط أحمر على الإطلاق. لكن إيجاد التوازن الصحيح أمر صعب. يمكن أن تكون الخطوط الحمراء تعسفية للغاية، وبالتالي تدعو إلى انتهاكات تدريجية لتصغير الحجم تدريجيًا من خلال سلسلة من الخطوات الإضافية الصغيرة. على سبيل المثال، في الثمانينيات، هدد الرئيس رونالد ريغان بقطع المساعدات عن باكستان إذا قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن خمسة بالمائة. لكن الحكومة الباكستانية وصفت خطوة واشنطن بالخدعة، وحسبت بشكل صحيح أن الإدارة لن تتخذ مثل هذه الخطوة المهمة لما يصل إلى حد تقييد تعسفي لبرنامجها النووي. بعد كل شيء، ما الذي يميز حقًا ستة بالمائة عن خمسة بالمائة؟ من المحتمل أن تواجه الخطوط الحمراء لإيران، بناءً على عدد معين من أجهزة الطرد المركزي أو كمية محددة من المواد الانشطارية، مشاكل مماثلة. قد يكون من الصعب أيضًا اكتشاف ما إذا كانت الدولة قد تجاوزت سراً خطاً أحمر. هذا هو السبب في أن رسم الخط في أنواع معينة من العمل على التسليح، وهو خيار بدا أن أحد المسؤولين الأميركيين اقترحه مؤخرًا، يمثل مشكلة.

على الرغم من أنه يبدو من الجذاب رسم خط أحمر بين العمل الذي يمكن أن يتعلق فقط بالأسلحة النووية والعمل الذي قد ينطبق على برنامج الطاقة النووية المدنية، يمكن للمسؤولين والعلماء إخفاء بعض أهم أنشطة التسليح، مثل إجراء حسابات رياضية لتصميمات الرؤوس الحربية. علاوة على ذلك، يمكن لإيران، نظريًا، الامتثال لهذا الخط الأحمر، لكنها لا تزال تقترب كثيرًا من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، مع إعلان نواياها السلمية البحتة في الوقت نفسه".

وأضافت، "كما يمكن أن تكون الخطوط الحمراء غير دقيقة بشكل كافٍ، مما يمنح الناشرين مناطق رمادية لاستغلالها. لهذا السبب، فإن وجود خط أحمر ضد سلوك غير محدد التعريف مثل الشروع في "برنامج أسلحة نووية" سيكون أمرًا غير حكيم، حيث لا يزال هناك جدل كبير حول ما يشكل مثل هذا البرنامج. أخيرًا، يمكن أن تكون الخطوط الحمراء غير مكتملة، مما يعني أنها تسمح للناشرين بتحقيق أهدافهم دون تجاوز الخطوط. لنأخذ على سبيل المثال خط أحمر ضد إجراء تجربة نووية إيرانية. سيكون ذلك واضحًا ودقيقًا ويمكن التحقق منه، لكنه سيسمح لطهران بإنتاج وتخزين الأسلحة النووية، طالما أنها لم تختبر أيًا منها أبدًا. أجلت إسرائيل وباكستان وجنوب إفريقيا أو امتنعت عن إجراء التجارب بالكامل بعد تطوير أسلحة نووية من أجل الحد من الضغوط الدولية التي واجهتها. تعاني بعض الخطوط الحمراء الأكثر وضوحًا بشكل بديهي من العديد من هذه المشكلات في وقت واحد. إن الخط الأحمر ضد قيام إيران بتجميع سلاح نووي هو مثال جيد. إنه بالتأكيد ليس تعسفياً، ولكن قد يكون من الصعب التحقق منه كما أنه غير دقيق وغير كامل. أثناء الامتثال لهذا الخط الأحمر، يمكن أن تنتج إيران اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة وحتى إزالته من المراقبة الدولية، طالما أنها لم تجعله سلاحًا. يمكن أن تصل إيران في نهاية المطاف إلى نقطة حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على امتلاك جهاز جاهز. عندها سيكون من الصعب للغاية التحقق من وقت تجاوز الخط الأحمر، حيث من المحتمل أن يكون مكان المادة والتخلص منها غير معروفين. مصطلح "سلاح نووي" في حد ذاته غير دقيق: هل يحتاج الجهاز إلى تجميع كامل؟ هل يحتاج إلى أن يركب على صاروخ؟ حتى الخطوط الحمراء الخالية من هذه العيوب قد لا تستحق استخدام القوة. إن التهديد بالعمل العسكري إذا قامت إيران بتحويل اليورانيوم المخصب من المنشآت التي يزورها المفتشون بانتظام، مما يزيد من احتمال قيام طهران بنقل هذه المواد إلى منشأة سرية لصنع قنبلة، قد يكون أحد الأمثلة على ذلك: سيكون الانتهاك واضحًا وقابلا للكشف ومثيرًا للقلق. لكن بحلول الوقت الذي يلاحظ فيه أي شخص أن الإيرانيين فعلوا ذلك، فإن فائدة القوة العسكرية ستكون موضع تساؤل: إذا لم يكن من الواضح إلى أين نقلت إيران المواد النووية، فما الهدف من الضربة؟ مثال آخر هو الخط الأحمر ضد بناء إيران لمنشأة تخصيب سرية جديدة: سيكون الانتهاك دقيقًا، ومن المحتمل التحقق منه، وواضحًا نظرًا لأن هذا يمكن أن يوفر مسارًا لإنتاج مواد نووية غير خاضعة للضمانات. ولكن إذا كانت المنشأة قيد الإنشاء فقط ولا تحتوي على أجهزة طرد مركزي تشغيلية أو يورانيوم، فمن المحتمل ألا يستحق اكتشافها استخدام القوة العسكرية. كل هذه التطورات على الولايات المتحدة أن تعمل على منعها. ومع ذلك، فإن ربطهم بالتهديدات بعمل عسكري سيكون فكرة سيئة. أقوى الخطوط الحمراء تتجنب معظم هذه المشاكل: فهي بارزة وقابلة للتحقق ودقيقة وكاملة، كما وتستحق القتال للدفاع عنها".

وبحسب "فورين أفيرز"، " بالنظر إلى هذه التحديات، أين يجب أن ترسم الولايات المتحدة خطاً؟ الهدف الأفضل هو منع إيران من إنتاج مواد صالحة لصنع الأسلحة: أي 90٪ من اليورانيوم المخصب. إذا قامت إيران بذلك، فستظل بحاجة إلى تسليح المواد ولن يكون لديها قنبلة في متناول اليد، لكنها كانت ستكمل أصعب جزء في بناء سلاح. في تلك المرحلة، سيكون من الصعب جدًا على الولايات المتحدة أن تتراجع عن برنامج إيران وتمنع إيران من استخدام تلك المواد في صنع سلاح. بعبارة أخرى، إذا نجحت إيران في تجاوز عتبة 90 في المائة دون أي تدخل، فمن المحتمل أن تحتاج الولايات المتحدة إلى التحول إلى الاستعداد لإيران نووية بدلاً من محاولة منعها. إن تحديد نسبة التخصيب بنسبة 90 في المائة كحد أدنى له فوائد عديدة لا توفرها الخطوط الحمراء الأخرى. إنه دقيق وبسيط، مما يقلل من مخاطر الالتباس. وبافتراض أن المفتشين الدوليين يحتفظون بحق الوصول إلى برنامج إيران النووي، فمن السهل أيضًا اكتشافه. يمكن لإيران من الناحية الفنية استخدام اليورانيوم المخصب إلى أقل من 90 في المائة لصنع سلاح، لكن التخصيب بنسبة 90 في المائة أكثر قابلية للاستخدام وله ميزة الاعتراف به على نطاق واسع باعتباره عتبة سلاح نووي، مما يضيف شرعية لهذا الخط الأحمر. هناك مشكلتان مع هذا الخط الأحمر. أولاً، يمكن لإيران أن تحاول الالتفاف حولها من خلال منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت وطرد المفتشين. وبالتالي، يتعين على الولايات المتحدة أن توضح أنها لن تتسامح مع منع المفتشين من الوصول إلى منشآت التخصيب الإيرانية أو منعهم بطريقة أخرى من مهمة المراقبة الخاصة بهم. إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين على الولايات المتحدة أن تفترض الأسوأ: أن الخط يتم تجاوزه وأن إيران تنتج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. ثانيًا، هناك خطر من أن يتقدم البرنامج النووي الإيراني لدرجة أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لاكتشاف إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة أو تحويله إلى برنامج سري والرد بقوة عسكرية. وكما قال أحد المسؤولين الأميركيين في وقت سابق من هذا الشهر: "القلق هو أنه في الربع الأول من العام المقبل، سيبدأ الاختراق الإيراني في الاقتراب من هامش الخطأ... تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات شخصية مرة واحدة في الأسبوع فقط... يمكن أن نصل إلى فترة تدخل فيها بشكل أساسي هامش الخطأ لتكوين الأشياء والحصول بسرعة على ما يعادل قنبلة واحدة من اليورانيوم عالي التخصيب". إن الوصول إلى هذه النقطة سيكون غير مقبول لأنه سيعني أن إيران يمكن أن تنتج مواد قنبلة دون أن يعرف المجتمع الدولي عنها حتى فوات الأوان، ناهيك عن إتاحة الوقت لإيقافها. بعبارة أخرى، لا يمكن التحقق من انتهاك الخط الأحمر في الوقت المناسب. إن وضع خط أحمر واضح لتجنب هامش الخطأ هذا أصعب بكثير. وذلك لأن الجداول الزمنية للاستراحة عبارة عن تقديرات تستند إلى مجموعة من العوامل الفنية المتغيرة باستمرار. قد تختلف الحسابات الإيرانية والأميركية، مما يؤدي إلى تصورات مختلفة حول مدى قرب إيران من أي خط أحمر. بدون معيار تقني واضح، قد تُترك واشنطن لإصدار تحذيرات تعسفية أو غامضة وتأمل في أن تستجيب إيران لها. قد يكون النهج الأفضل هو البحث عن حل تقني يجنب الأزمات. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح إيران للمفتشين بزيارة المنشآت الرئيسية كل يوم، كما هو مسموح به بموجب الصفقة التي تم التوصل إليها خلال إدارة أوباما، خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي أوقفتها إيران منذ ذلك الحين. إن القيام بذلك لن يتطلب من إيران التراجع عن برنامجها النووي، الذي تعتبره نفوذًا قيِّمًا، وقد يساعد في تجنب توجيه ضربة عسكرية".

وتابعت، "قد يجادل النقاد بأن رسم خط أحمر واضح مع إيران أمر غير حكيم لأنه يشير بشكل فعال لإيران إلى أنها تستطيع السير إلى هذا الحد. هذه مخاطرة وهناك مجال للنقاش المشروع حول الكيفية التي يجب أن تنقل بها الولايات المتحدة أي خطوط حمراء لإيران. لكن الخطر الأكبر هو أنه في حالة عدم وجود عتبات واضحة، قد تستنتج إيران أنه يمكنها الاستمرار في تطوير برنامجها النووي وتجنب التكاليف الكبيرة. في الواقع، يبدو أن الإدارة الرئاسية الإيرانية الحالية تعتقد أن التقدم النووي يشتري إيران في التفاوض. قد يزعم آخرون أن رسم خطوط حمراء مدعومة بالتهديد بعمل عسكري سوف يقضي على الدبلوماسية وأنه يجب على الولايات المتحدة بدلاً من ذلك التركيز على فرض تكاليف غير عسكرية، مثل العقوبات. لكن هناك القليل من الأدلة على أن التهديد باستخدام القوة سيجعل المفاوضات مستحيلة أو أن التهديد بفرض مزيد من العقوبات من شأنه أن يردع الاستفزازات النووية الكبرى. أشار أوباما بشكل روتيني إلى أن "كل الخيارات" ظلت مطروحة على الطاولة، بما في ذلك أثناء قيام إدارته بالتفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، واليوم تقريبًا كل عنصر من عناصر الاقتصاد الإيراني معزول بالفعل عن النظام الدولي. لقد وثق البحث الأكاديمي أن التهديد باستخدام القوة ساعد في ردع الدول عن تطوير أسلحة نووية والموافقة على الحلول الدبلوماسية. على العكس من ذلك، هناك خطر أكبر الآن يتمثل في استنتاج إيران خطأً أن الولايات المتحدة ليست على استعداد لاستخدام القوة. في وقت سابق من هذا الشهر، كشف البيت الأبيض أن بايدن طلب مراجعة الخيارات العسكرية لإيران، كما أعلنت الإدارة عن جهودها لتنسيق هذه الخيارات مع إسرائيل، مما يشير إلى أنها تتفهم مشكلة الصدقية. لكنها قد تحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتوضيح خطوطها الحمراء لإيران في السر، إن لم يكن في العلن".

وختمت، "الولايات المتحدة محقة في التركيز على محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران يحد من برنامجها النووي. ولكن للقيام بذلك، يجب أن تجد طريقة لردع التقدم النووي الإيراني الأكثر فظاعة. إدارة بايدن بالتأكيد لا تريد الحرب. ولا تريد إيران نووية. هذا هو السبب في أن تحديد الخط الأحمر الصحيح أمر بالغ الأهمية".