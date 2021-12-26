الرئيس السوري يهنىء أبناء الطوائف المسيحية بالميلاد

هنأ الرئيس السوري بشار الاسد أبناء الطوائف المسيحية، لمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.ونقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام تهاني الاسد الى كل من: بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الاعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية فى العالم البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا جهاد بطاح، رئيس أساقفة دمشق للارمن الكاثوليك المطران يوسف أرناؤوطي وأبناء طوائفهم.كما، نقل عزام تهاني الرئيس السوري الى رئيس السينودوس الانجيلي فى سوريا ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الانجيلية المشيخية الوطنية بدمشق القس بطرس زاعور، رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار، رئيس طائفة اللاتين بدمشق الاب أنطون لوكسه وراعي الكنيسة الكلدانية بدمشق الاب مالك ملوس وأبناء طوائفهم".وحمل البطاركة والمطارنة والاباء عزام رسائل شكر وتقدير للرئيس السوري على تهانيه لهم ولابناء طوائفهم بعيد الميلاد المجيد.