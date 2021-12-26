عربي-دولي

رسالة قوية إلى روسيا.. فيديو جديد لـ"صائد الدبابات" في أوكرانيا

Lebanon 24
26-12-2021 | 03:00
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نشرت القوات المسلحة الأوكرانية صوراً تظهر عدداً من الجنود وهم يختبرون صواريخ أميركية مضادة للدبابات من طراز "جافلين"، في رسالة قوة إلى القوات الروسية، التي تتحدث تقارير عديدة عن نيتها غزو أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من ديسمبر الجاري أنها أرسلت عتادا عسكريا إلى أوكرانيا، بما يشمل كميات من صاروخ "جافلين"، الذي يعرف بـ"صائد الدبابات".

وجاء تسليم هذه الأسلحة تنفيذا لالتزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدعم كييف عسكريا، لمواجهة أي غزو روسي محتمل.

ونشر المكتب الصحفي للقوات المشتركة الأوكرانية صورا تظهر جنودا وهم يشاركون في مناورات في منطقة دونباس، التي تشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لموسكو.

وفي الصور، يطلق الجنود صواريخ "جافلين" على دبابة سوفيتية الصنع، حيث اشتعلت النيران في الدبابة بعد إصابتها.

وكان الدبابة على بعد أكثر من 1.5 كيلو ونصف الكيلومتر من موقع إطلاق الصواريخ.

ويقول مسؤولون في الجيش الأوكراني إنه هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجنود الأوكران صواريخ "جافلين".

ويطلق صاروخ "جافلين" عن طريق منصة أو الكتف، ويبلغ وزنه نحو 7 كيلوغرامات، ويصل مداه إلى نحو 2500 متر.

لكن هذا الصاروخ يتميز عن غيره بأنه يسقط على الهدف من الأعلى وليس من الجانب، كما بقية الصواريخ المضادة، مما يعطيه ميزة تجاوز العوائق والقدرة على ضرب الدبابات في أضعف مناطقها.

ولدى الصاروخ إمكانيات تدميرية عالية، ويقول خبراء عسكريون إنه قادر على اختراق أي دبابة كانت.
 
 
 
 
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