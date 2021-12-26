عربي-دولي

بعد 96 يوماً من الأهوال.. انتهاء ثوران بركان جزيرة لا بالما

Lebanon 24
26-12-2021 | 05:00
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أعلن العلماء انتهاء ثوران البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية رسميا، السبت، مما سمح لسكان الجزر بتنفس الصعداء بعد ما يقرب من 100 يوم من بدء البركان في إطلاق الحمم والصخور والرماد، مما قلب حياة ألوف الناس رأسا على عقب.

وثار بركان كومبري بييخا يوم 19 أيلول قبل أن يهدأ فجأة يوم الاثنين 13 كانون الأول، لكن السلطات أرجأت إعلان ذلك حتى يوم عيد الميلاد خوفا من إثارة أمل كاذب قبل التأكد من الأمر.

وقال قائد الأمن في المنطقة الواقعة بجزر الكناري خوليو بيريز في مؤتمر صحفي السبت: "ما أريد قوله اليوم يمكن تلخيصه في ثلاث كلمات: ثوران البركان انتهى".

ووفقاً للإحصاء النهائي لخدمات الطوارئ، دمرت الحمم البركانية حوالي 3000 عقار، وأصبحت تغطي الآن مساحة من الأراضي تعادل نحو 1500 ملعب كرة قدم.

ومن بين 7000 شخص تم إجلاؤهم، عاد معظمهم إلى ديارهم، لكن العديد من المنازل التي لا تزال قائمة باتت غير صالحة للسكن بسبب الأضرار الناجمة عن الرماد.

ومع إغلاق العديد من الطرق، لا يمكن الآن الوصول إلى بعض المزارع إلا عن طريق البحر.
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